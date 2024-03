Pallavolo: Allianz Vero Volley in finale di Champions League, l’impresa al Golden set e la festa anche a Monza

Allianz Vero Volley nella storia: la squadra femminile del Consorzio è in finale di Champions League. Nella semifinale di ritorno a Istanbul contro il Fenerbahce le ragazze di coach Marco Gaspari si sono imposte al Golden set per 15-11, dopo il 3-1 nel match per le padrone di casa (25-15, 26-28, 25-22, 25-23). A Milano, una settimana fa, era stato 3-0 per Vero Volley.

Pallavolo: Allianz Vero Volley in finale di Champions League, festa all’Opiquad Arena

Grande festa anche per i 300 tifosi, più o meno, che si sono ritrovati all’Opiquad Arena di viale Stucchi per seguire le sorti della squadra sul maxi schermo. E alla fine anche qui è scoppiata la festa condita da tantissima emozione.

Pallavolo: Allianz Vero Volley in finale di Champions League, 35 punti di Egonu

In campo a Istanbul in evidenza Paola Egonu, MVP con 35 punti, insieme a Cazaute (15), Sylla (11), Folie (6 muri) e Heyrman orchestrate dalla recuperata Alessia Orro, in dubbio fino all’ultimo per una distorsione alla caviglia rimediata nell’ultimo turno di campionato.

Pallavolo: Allianz Vero Volley in finale di Champions League, finale il 4 maggio

L’Allianz, nata Pro Victoria all’oratorio monzese di San Biagio e migrata a Milano per le partite a inizio stagione, ma con un cuore saldo anche all’Arena in Brianza, attende la vincente tra Conegliano e Eczacibasi. La finale è il 4 maggio.

Pallavolo: Allianz Vero Volley in finale di Champions League, le parole di coach Gaspari e Paola Egonu

Inevitabile l’emozione nelle dichiarazioni post partita.

«Le ragazze oggi hanno avuto tantissimo coraggio – ha commentato coach Marco Gaspari – Davanti a noi abbiamo trovato una squadra che ha messo a segno ben 14 ace. Sapevamo sarebbe stata una gara difficilissima, infatti alla fine del quarto set ho detto che ormai eravamo abituati a soffrire. La squadra, nonostante il piccolo passaggio a vuoto nel Golden Set è cresciuta di punto in punto. Volevo fare anche un grande plauso allo staff medico, perché Alessia (Orro, ndr) non avrebbe potuto scendere in campo, ma grazie allo staff lo ha fatto e ha lottato come una leonessa; sia lei che Helena (Cazaute, ndr), anche lei in grossa difficoltà fisica dopo l’ultima partita. Un applauso a tutti: arrivare in finale non è mai facile, figuriamoci quella di Champions League. Adesso abbiamo poco tempo per riposare, ma queste ragazze hanno fatto un grandissimo lavoro».

Entusiasta Paola Egonu, ultimo grande acquisto del Vero Volley e vincente nel dna: «Sono veramente fiera: non ho parole. Siamo state brave nell’ultimo set a rimanere lucide, ad avere coraggio in un palazzetto gremito di tifosi avversari. Sono fiera, contenta e mi auguro il meglio per le sfide future».