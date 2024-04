Pallavolo, playoff: impresa Mint Monza, espugna Trento e porta le semifinali a gara-4

«Non siamo sicuramente finiti». Lo aveva detto il centrale Gabriele Di Martino dopo una gara-2 di semifinale playoff persa in casa. E aveva ragione, perché la Mint Monza con le spalle al muro ha vinto la cruciale gara-3 a casa dei campioni d’Italia dell’Itas Trentino e ha annullato il primo match point, allungando la serie. Per la cronaca è stato anche il primo successo della storia su quel campo.

Pallavolo, playoff: impresa Mint Monza, gara-4 giovedì 11 aprile all’Opiquad Arena

Domenica, il Vero Volley di coach Massimo Eccheli ha vinto al tie-break: 26-24, 22-25, 25-27, 27-25, 13-15 i parziali in favore della prima squadra maschile del Consorzio.

E ora la semifinale torna in Brianza: giovedì 11 aprile, alle 20.30, all’Opiquad Arena c’è gara-4.

Pallavolo, playoff: impresa Mint Monza, Takahashi Mvp e «la partita pazzesca» di Loeppky

Mint Vero Volley Monza gara-3 semifinale scudetto Ran Takahashi – foto Consorzio Vero Volley

A Trento Mvp del match il giapponese Ran Takahashi, con 25 punti e una presenza fondamentale nei momenti decisivi della partita. Per Monza in doppia cifra anche i due canadesi Loeppky e Maar, rispettivamente con 24 e 22 palloni messi a terra.

«Questa partita è stata pazzesca – ha commentato Eric Loeppky – Quando sei spalle al muro devi tirar fuori sempre il meglio, e penso che oggi abbiamo lottato tutti assieme mettendo in campo tutto ciò che avevamo. Loro ci hanno messo in difficoltà, giocando bene, ma sono molto contento per il risultato e per la squadra. Il prossimo match sarà durissimo: dobbiamo farci trovare pronti».