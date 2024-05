Volley femminile: il sogno Champions della Vero Volley svanisce al tie-break con Conegliano

Il sogno Champions si è infranto al tie-break per la Vero Volley Milano femminile contro Conegliano, dopo una finale combattuta fino alla fine per le ragazze allenate da coach Marco Gaspari. Le biancorosse hanno provato a rispondere colpo su colpo alla formazione veneta, in una finale disputata domenica sera 5 maggio allo Sport Salonu di Antalya, in Turchia.

Volley femminile: il sogno Champions e la battaglia in ogni set

Parte subito bene Conegliano che conquista il primo set, ma Milano replica aggiudicandosi il secondo. Conegliano prova a scappare sul 2-1, ma le biancorosse riescono a impattare nel quarto set e a portare la partita al tie-break. Le venete però sono riuscite a imporsi nel quinto set per 15-9 aggiudicandosi la gara e salendo sul tetto d’Europa.