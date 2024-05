Triathlon: Bergamin tricolore junior, tutti i successi del TTB

Ennesima, prestigiosa vittoria di Giulia Bergamin. L’atleta del Tri Team Brianza di Lissone è la nuova campionessa italiana junior di cross triathlon. Nella prova organizzata nel bellissimo scenario di Giusana, in Sardegna, ha raggiunto per prima il traguardo al termine di tre percorsi: 750 metri di nuoto, 12,5 chilometri in bici e 4 Km di corsa a piedi e con il crono di 1h 14’48” ha preceduto Serena Bratti (Cus Udine – 1h 18’49”) e Vittoria Campana (Cy Laser Delta – 1h 18’58”). A Gavoi, Giacomo Giorgini, altro atleta del team presieduto da Maurizio Mariani, si è classificato ottavo nella categoria Youth B in 1h 10’57”.

Triathlon: Bergamin tricolore junior, con Giorgini al Macro Raduno azzurro

Sia Bergamin che Giorgini quest’anno hanno preso parte al Macro Raduno Attività Sviluppo svoltosi a Porto Sant’Elpidio e organizzato dalla Fitri. Al raduno erano presenti i migliori atleti nati dal 2005 al 2007 e nel processo di selezione erano stati tenuti inconsiderazione i risultati ottenuti dai giovani atleti lissonesi nella passata stagione in prove di Coppa Italia e nei Circuiti Interregionali.

Triathlon: cique atleti Tri Team Brianza di Lissone in evidenza a Jesolo e Asola

Nelle gare disputate lo scorso fine settimana spiccano anche i risultati di cinque triatleti lissonesi nel “Ironman 70.3 Venezia Jesolo” e il quarto posto di Simone Ceddia ad Asola. Nel mantovano, l’atleta del TTB Lissone con il crono di 57’46” si è classificato al quarto posto nel triathlon sprint vinto da Giovanni Arruffo (Leo sport) in 56’10”. Ceddia è stato escluso dal podio per una manciata di secondi dopo la gara disputata sui tre percorsi: nuoto 750 mt, bici 20 km, corsa a piedi 5,2 km.

Altrettanto prestigiosa l’impresa degli atleti lissonesi nel suggestivo “Ironman 70.3 Venezia Jesolo” dove erano previste una nuotata di 1,9 km in mare aperto, quindi 90 km di ciclismo e per finire una corsa a piedi sul tracciato di 21,1 km nell’entroterra jesolano. In una competizione epica che ha messo a dura prova la loro resistenza, Alberto Attanasio (Cat.M60-64), Fabio Isolato (M 50-54), Luca Colombo (M 45-49) hanno completato la massacrante prova con importanti piazzamenti nelle rispettive divisioni; in particolare poi sono da evidenziare i risultati di Ursula Fruehwirt Casati 22° nella Cat.F 55-59 e di Luca Villa 26° nella Cat.M 45-49.