A Lissone 114 parcheggi a pagamento tornati gratuiti, il sindaco: “Così città più accogliente”

Oltre cento punti sosta a pagamento diventati gratuiti a Lissone, dove sono stati ultimati i lavori per l’istituzione di nuove aree di sosta libera. In totale sono 114, fa sapere l’amministrazione Borella: “gli stalli, fino ad ora a pagamento nelle strisce blu, che a seguito dell’approvazione di una delibera avvenuta nei mesi scorsi, sono diventati liberi e gratuiti con una limitazione oraria mediante l’utilizzo di un dispositivo di “disco orario””. Si tratta di aree, precisa ancora il Comune: “collocate sia in Zona Rossa (quella più centrale) sia in Zona Gialla, che d’ora non in poi non richiederanno più alcun esborso per la sosta”.

Lissone, il sindaco Borella: “Con i parcheggi gratuiti più facile accedere a strutture e servizi”

“Una scelta – spiega il sindaco Laura Borella – fortemente voluta da questa Amministrazione per consentire a un gran numero di automobilisti di usufruire gratuitamente dei parcheggi e di poter, di conseguenza, accedere più facilmente alle strutture e ai servizi presenti nelle aree centrali della Città. Siamo convinti che questa iniziativa contribuirà a migliorare la mobilità e a rendere la nostra città più accogliente per i residenti e per coloro che vengono da fuori Lissone, rendendo la sosta più dinamica. Continueremo a lavorare per rendere la Città sempre più accessibile per tutti i cittadini, al fine di favorire anche le attività commerciali della zona del centro”.