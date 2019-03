Cinema: al Metropol di Monza con Aldo Baglio per la presentazione di “Scappo a casa” Sabato 30 marzo appuntamento al cinema Metropol di Monza con Aldo Baglio. In tutti in sensi: non solo per vedere il primo film dell’attore senza il trio, ma per guardarlo insieme a lui.

Appuntamento al cinema Metropol con Aldo Baglio. In tutti in sensi: non solo per vedere il primo film dell’attore monzese senza il trio, ma per guardarlo insieme a lui. Succede sabato 30 marzo alle 20.30 nella sala di via Cavallotti (ingresso a pagamento, meglio prenotare a partire dal sito spaziocinema.info). La visione di “Scappo a casa” uscito il 21 marzo sarà anticipata da un’intervista a Baglio di Diana de Marsanich e Dario Lessa. Introduce l’assessore alla cultura Massimiliano Longo: meglio esserci, per scoprire da vicino come è nata la pellicola e quali potrebbero essere le premesse che rappresenta per i nuovi progetti dell’attore che una decina di giorni fa ha fatto tappa anche al Cittadino, alla redazione di via Damiano Chiesa, per spiegare come è nato il film.

«Uno spaghetti eastern» ha detto raccontando la trama che parte dall’Italia e dai suoi vizi per trasferirsi a Est e prendere la strada di ritorno raccontando certo una storia al contrario di migrazione ma soprattutto una storia di chi scopre la necessità di un cambiamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA