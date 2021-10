Limbiate, volontario in Costarica tra le tartarughe muore a 27 anni travolto da un’onda Marco Penza si trovava in America Centrale da una decina di giorni per una associazione che si impegna a salvare le tartarughe marine. Mercoledì 20 ottobre è andato a nuotare nell’oceano, come aveva già fatto anche nei giorni precedenti. I ragazzi che erano con lui lo hanno visto sparire tra le onde alte. Raccolta fondi degli amici per riportare a casa la salma.

Stava nuotando nell’oceano Pacifico in Costarica quando una grande onda lo ha colpito facendolo annegare. È deceduto tragicamente il 27enne limbiatese Marco Penza. Il giovane si trovava in America Centrale da una decina di giorni per fare il volontario in una associazione che si impegna a salvare le tartarughe marine. Una causa che lo aveva spinto a partire per l’ennesima volta visto che Limbiate e la Brianza gli stavano stretti. Nel paese del Centro America era arrivato da una decina di giorni ma aveva subito legato con gli altri volontari. Proprio con loro mercoledì è andato a nuotare nell’oceano, come aveva già fatto anche nei giorni precedenti, trovando però il proprio appuntamento con il destino. I ragazzi che erano con lui hanno subito dato l’allarme e sul posto è arrivata la guardia costiera che però non è ancora riuscita a ritrovare il corpo. Il padre e il fratello giovedì sono partiti alla volta del Costarica mentre gli altri volontari hanno avviato una raccolta fondi per sostenere le spese per il rimpatrio della salma visto che il 27enne limbiatese non aveva un’assicurazione di viaggio. Sulla piattaforma “gofundme”, all’indirizzo https://www.gofundme.com/f/funds-for-marco, nel giro di neanche 48 ore sono stati raccolti circa 4mila euro dei 10mila prefissati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA