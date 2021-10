Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabio Cavallari)

Marco Penza in una foto scattate durante il Cammino di Santiago (Foto by Fabio Cavallari)

Limbiatese morto in Costarica travolto da un’onda, ritrovato il corpo di Marco Penza Nella serata di domenica 24 ottobre la Guardia costiera del Costarica ha ritrovato il corpo di Marco Penza, il 27enne di Limbiate travolto da un’onda quattro giorni prima. Già raggiunto l’obiettivo della raccolta fondi per riportare la salma in Italia.

A quattro giorni dall’allarme lanciato dagli amici che stavano nuotando con lui, nella serata di domenica 24 ottobre la Guardia costiera del Costarica ha ritrovato il corpo di Marco Penza, il 27enne di Limbiate che si trovava nel paese centroamericano come volontario in una associazione che si impegna a salvare le tartarughe marine.

La notizia è arrivata in città solo nella giornata di lunedì. In Costarica ci sono il padre Michele e il fratello gemello Andrea che, insieme all’ambasciata, stanno organizzando il trasporto della salma in Italia. Le spese del trasferimento verranno coperte dalla raccolta fondi lanciata sulla piattaforma “gofundme” dagli amici conosciuti sul posto. Nel giro di quattro giorni l’obiettivo di 10mila euro è stato raggiunto e superato.

