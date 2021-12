Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

La Villa reale arruola il cervo del parco di Monza per la campagna di comunicazione degli eventi di Natale Il cervo che da qualche tempo si rifugia nel Parco è diventato una sorta di simbolo di Monza: l’immagine stilizzata dell’animale comparirà sui manifesti che a Milano pubblicizzeranno l’apertura della Villa Reale al pubblico dal 26 dicembre al 9 gennaio.Tra gli eventi anche il concerto con il CittadinoMb media partner.

Il cervo che da qualche tempo si rifugia nel Parco è diventato una sorta di simbolo di Monza: l’immagine stilizzata dell’animale comparirà sui manifesti che nei prossimi giorni annunceranno nelle stazioni milanesi della metropolitana l’apertura della Villa Reale al pubblico dal 26 dicembre al 9 gennaio.

LEGGI Monza invita i milanesi per Natale: la Villa reale apre per quindici giorni, campagna speciale sulla metropolitana



Da parecchio non viene avvistato tanto che nelle stanze del Consorzio si pensava non fosse più nel polmone verde, ma qualche giorno fa sono state ritrovate alcune tracce lasciate, probabilmente, di notte.

Tra i prossimi appuntamenti natalizi anche il grande evento che vede Il Cittadino come media partner: domenica 9 gennaio nel pomeriggio uno storico violino Stradivari risuonerà nella Reggia di Monza suonato dalla solista Lena Yokoyama in concerto dal Salone delle Feste e in diretta streaming su www.ilcittadinomb.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA