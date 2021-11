Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza invita i milanesi per Natale: la Villa reale apre per quindici giorni, campagna speciale sulla metropolitana Quindici giorni di apertura straordinaria per la Villa reale di Monza dal 26 dicembre al 9 gennaio (ad eccezione del 1 gennaio). Lo ha annunciato il sindaco e presidente del Consorzio Dario Allevi insieme agli obiettivi per l’anno nuovo. Compreso il sogno di portare in città i gioielli della Regina Margherita che giacciono da 75 anni nei depositi di Banca d’Italia.

È la novità annunciata dal sindaco e presidente del Consorzio Dario Allevi che punta ad attirare nelle sale del primo e secondo piano nobile il pubblico milanese (e non solo).

«Abbiamo studiato una campagna di comunicazione sul metrò a Milano - spiega - e offriremo la possibilità per chi viene in treno di visitare prima la saletta d’attesa del Re, grazie ai volontari dell’associazione amici dei musei e poi di proseguire verso la Reggia».

Gli uffici del Consorzio stanno anche lavorando per portare in villa un’opera d’arte (ancora top secret) per arricchire l’offerta di visita che oggi comprende tutte le sale del primo e secondo piano nobile, il Belvedere e gli appartamenti privati di Umberto e Margherita.

L’apertura natalizia sarà anche un test in previsione dell’ampliamento delle giornate di visita da due a tre alla settimana.

«Nell’ultimo Consiglio di gestione - prosegue Allevi - ho chiesto un contributo straordinario di 400mila euro a tutti i consorziati che ci garantirebbe l’apertura, dall’anno prossimo, di una terza giornata di apertura (attualmente la Villa è aperta solo il sabato e la domenica) permettendoci così di entrare nel circuito del Sistema Nazionale dei Musei e di accedere ai fondi».

A un anno dalla scissione del contratto con il concessionario privato il Consorzio vive una fase di transizione in attesa di conoscere il progetto elaborato dai professionisti del Masterplan e di tematizzare i 32 milioni di euro dell’accordo di programma con Regione Lombardia.

«In questo periodo - prosegue il sindaco - lavoriamo su più fronti: il 22 gennaio ci sarà la prima udienza della causa contro il concessionario privato. I nostri legali depositeranno la memoria difensiva entro il 22 dicembre ribatteremo colpo su colpo alle accuse mosse e saremo noi a chiedere i danni al privato per l’inerzia mostrata nella valorizzazione e manutenzione del monumento».

Si lavora anche per l’acquisto delle cucine, utilizzando parte dei fondi dell’accordo di programma e per pubblicare un bando per la gestione triennale del ristorante al piano terra.

Sempre entro gennaio il Presidente del Consorzio vorrebbe avere i nomi del Comitato Tecnico scientifico che finora non è mai stato costituito.

Sul fronte delle grandi mostre ancora nulla in calendario, ma si lavora a collaborazioni con altre regge italiane, Palazzo Reale a Milano e la Scala «per valorizzare – prosegue Allevi - l’asse Monza-Milano, come abbiamo fatto con il Milano Monza Motor Show».

Se non ci sono ancora mostre in programma, c’è però un sogno. Da 75 anni i gioielli della corona giacciono nei depositi di Banca d’Italia e non sono mai stati esposti al pubblico.

«La Villa Reale per la sua storia e il legame con Umberto e Margherita - spiega il sindaco - sarebbe la cornice ideale per esporre questo tesoro. L’unica sede appropriata insieme al Quirinale».

Non resta che incrociare le dita e sperare che questo progetto possa andare in porto. E allora forse vedremo tornare in città le 2 mila perle della Regina Margherita e gli oltre seimila diamanti montati su diademi, collier e spille appartenute alla prima Regina d’Italia.

