Vacanze di Natale speciali alla Reggia di Monza: apertura straordinaria con musica, incontri, cultura

Musica, incontri speciali, cultura alla Villa reale di Monza che in occasione delle vacanze di Natale propone un’apertura straordinaria da domenica 26 dicembre 2021 a domenica 9 gennaio 2022. Eventi di cui il Cittadino è media partner.

I visitatori possono essere accompagnati da Re Umberto I in un viaggio temporale all’epoca in cui la Villa era abitata dai Reali e dai loro ospiti. Un attore affiancherà le guide turistiche, l’apertura è prevista dalle 10.30 alle 18.30 tutti i giorni, ad eccezione del 31 dicembre e 1 gennaio. Nella comunicazione spazio anche all’esemplare di cervo che ha fatto così tanto parlare di sé per la sua presenza all’interno del Parco di Monza.

“Regaleremo un’esperienza regale ai nostri visitatori spalancando di nuovo le porte della Villa in occasione delle Feste – spiega Dario Allevi, Presidente del Consorzio Villa Reale e Parco – Abbiamo messo in campo un palinsesto di eventi variegato, pensato in modo particolare per le famiglie: mi auguro che in tanti scelgano Monza per una gita fuori porta e per scoprire uno scrigno di bellezza a pochi passi da casa”.

Non solo Re Umberto I ma anche Lewis Carroll quando attori in costume, nella Sala Bianca e nella Sala da Pranzo di Famiglia, porteranno Alice nella Reggia delle meraviglie con uno spazio gioco per permettere ai bambini di sognare, giocare, costruire ed esplorare infinite possibilità creative.

E poi l’esposizione la fedele riproduzione della Corona sabauda descritta nel Regio decreto del 1° gennaio 1890: opera di Francesco Mariani. Le visite guidate in Realtà Aumentata in collaborazione con ArtGlass. In collaborazione con l’Associazione Amici dei Musei Monza e Brianza la Villa Reale propone una visita esclusiva alla Sala d’Aspetto Reale presso la stazione della città.

In collaborazione con la Villa Reale di Monza, la Delegazione FAI Monza propone visite culturali agli spazi da poco restaurati del Teatrino di Corte della Villa Reale. Due le mostre visitabili al Belvedere. Quella dedicata all’architettura con scatti di Marzio Franco e quella delle opere di una serie di artisti che hanno sostenuto/condiviso il progetto “Arte Musica Solidarietà” , un’iniziativa culturale e artistica a cura del Rotary Club Monza Villa Reale. A cura di Ersaf degustazioni e un percorso sensoriale con formaggi e mostarda a cura di Ersaf.

Infine, il 9 gennaio 2022, il concerto nel salone delle Feste di Lena Yokohama che suonerà il violino Stradivari ‘Land’ 1734. Evento in diretta anche su www.ilcittadinomb.i t

Per tutte le info e prenotazioni è attivo l’indirizzo [email protected]

