Seregno, il riconoscimento “Garinei & Giovannini” assegnato a Marco Simeoli

Il teatro San Rocco di via Cavour a Seregno ospiterà sabato 18 maggio, alle 15, la cerimonia di premiazione dell’ottava edizione del riconoscimento nazionale biennale “Garinei & Giovannini”, promossa dall’associazione culturale compagnia teatrale “San Giovanni Bosco 1982”, con la finalità di preservare la memoria della commedia musicale italiana e di far conoscere alle giovani generazioni Pietro Garinei e Sandro Giovannini, due autori che, dopo aver cominciato le loro esperienze professionali come giornalisti, oggi costituiscono un’eccellenza a livello culturale, avendo prodotto testi per il teatro musicale, la musica e la televisione. In una conferenza stampa svoltasi giovedì 18 aprile a Milano, nella sede della Regione Lombardia, è stato illustrato il programma del pomeriggio, pensato con la collaborazione del teatro San Rocco, che in passato ha ospitato anteprime delle commedie di Garinei e Giovannini, con attori come Johnny Dorelli, Gino Bramieri e Loretta Goggi, nonché della rete d’impresa “ViviSeregno”, che ha previsto che tra sabato 11 maggio e sabato 18 maggio le vetrine del centro espongano immagini, locandine ed oggetti provenienti dalla collezione privata dell’associazione “San Giovanni Bosco 1982”.

“Garinei & Giovannini”: l’elenco di premi e menzioni

Per il 2024, la stessa associazione ha individuato il vincitore assoluto in Marco Simeoli, regista della nuova edizione di “Aggiungi un Posto a Tavola” ed interprete del ruolo del sindaco Crispino, per il talento straordinario dimostrato nel portare nuova vita e freschezza ad uno dei capolavori della commedia italiana. Una menzione speciale andrà all’edizione 2024 di “Aggiungi un Posto a Tavola”, che celebra il cinquantesimo della prima rappresentazione dello spettacolo, edito nel tempo in una trentina di versioni e capace di catturare l’interesse di 15 milioni di spettatori. Un riconoscimento speciale per la voce di lassù è stato assegnato ad Enzo Garinei, che ha contribuito attivamente a tutte le edizioni dello spettacolo, mentre saranno menzionati tutti gli attori dell’edizione del cinquantesimo: saranno presenti Sara Panizzi (Clementina), attrice emergente, Francesca Nunzi (Ortensia e Consolazione) e Francesco Zaccaro (Toto), attore emergente, mentre si esibiranno Sabrina Marciano (la principessa di un’edizione di “Vacanze Romane”) e Laura Di Mauro (Francesca in “Vacanze Romane” con Serena Autieri). Per la categoria amatoriale, la scelta è caduta ex aequo su due compagnie, che si sono distinte per il loro contributo al panorama teatrale amatoriale: “Gli Amici di Jacky” di Genova e “Gli Amici dell’Arte” di Lucera, nel foggiano. L’ingresso al teatro sarà gratuito e su invito: per informazioni e prenotazioni, scrivere a milena@andretto.it

“Garinei & Giovannini”: l’attenzione delle istituzioni

L’evento di sabato 18 maggio sarà condotto da Valentina De Bernardi e Riccardo Trabattoni e sarà allietato dalla Big Band di Meda, diretta da Mauro Ciccarese. Il premio, un piatto con tre medaglie (presidenza della Repubblica, Comune di Seregno e logo), è stato studiato e progettato in legno pregiato dall’azienda artigiana ed ebanista Oris Andretto di Meda, mentre il contenitore è stato ideato da Aslam, l’Associazione Scuole Lavoro Alto Milanese di Lentate sul Seveso, cui è stata attribuita una menzione. Il riconoscimento gode dell’attenzione di Regione Lombardia, Provincia di Monza e Brianza e Comune di Seregno, presenti alla conferenza stampa con il consigliere Alessandro Corbetta, il presidente Luca Santambrogio, il sindaco Alberto Rossi e l’assessore Federica Perelli, e del sostegno della Bcc Carate Brianza. «Sono lieto -spiega il presidente di quest’ultima Ruggero Redaelli– di esprimere l’apprezzamento della banca a favore del riconoscimento nazionale “Garinei & Giovannini”, di cui siamo orgogliosi sponsor. La Bcc Carate Brianza crede fermamente nel valore della cultura e delle arti per lo sviluppo del tessuto sociale e comunitario. Come istituto, ci impegniamo nel sostenere e promuovere l’eccellenza e la creatività del nostro territorio, e la compagnia teatrale “San Giovanni Bosco 1982” è una realtà che, attraverso l’ingegno e la passione per le arti sceniche, è sinonimo di questa eccellenza».