Lucio Boscardin fa debuttare “Itti” a Camparada

Lucio Boscardin fa debuttare a Camparada “Itti”, versione di una mascotte o meglio testimonial che farà da vettore al Made in Italy a livello globale e nelle mille tonalità in cui si coniuga l’identità nazionale italiana. L’artista camparadese noto per aver creato il “Ciao” dei Mondiali di Italia ’90, prendendo ispirazione da quella sua opera ha voluto inventare una nuova statuetta perché, ha spiegato, «si sta perdendo soprattutto nelle nuove generazioni l’orgoglio di essere italiani: allo stesso tempo voglio valorizzare tutti quei prodotti e servizi italiani che sono delle eccellenze della nostra madre terra Italia».

Lucio Boscardin e la mostra in Comune

L’artista è pronto per una mostra proprio nella sala consiliare di Camparada con l’inaugurazione martedì 23 aprile dalle 17 in collaborazione con l’amministrazione comunale e diverse associazioni e commercianti del territorio.

L’esposizione che conterà anche di alcuni quadri di Boscardin sarà visitabile anche mercoledì 24 aprile dalle 15 alle 18.30. Un ritorno in grande stile per l’inventore di “Ciao” che oltre 30 anni fa impazzava durante i mondiali.