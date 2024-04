Teatro: Biagio Izzo al Manzoni di Monza, un balcone e tanti equivoci

Biagio Izzo, attore comico, cabarettista e conduttore televisivo, fa tappa con la sua contagiosa energia al teatro Manzoni venerdì 26 aprile alle 21 con lo spettacolo “Balcone a tre piazze”. La storia – il testo è di Mirko Setaro e Francesco Velonà – si apre a Napoli all’antivigilia di Natale quando le condizioni meteo avverse hanno interrotto i collegamenti con il resto d’Italia.

Teatro: Biagio Izzo al Manzoni di Monza, la trama

Alfredo è costretto a rinunciare a un viaggio a Milano con la moglie Valeria durante il quale contava di riallacciare i rapporti oramai deteriorati. Valeria non resiste a casa con il marito, si innervosisce sempre di più fino ad uscire per cercare di raggiungere, nonostante la bufera, l’aeroporto.

Mentre è solo in casa Alfredo sente bussare alla finestra. Un uomo infreddolito che cammina sul cornicione lo prega di farlo entrare. È Riccardo, l’amante della giovane moglie venezuelana di Michele, l’ingenuo vicino di casa di Alfredo. Da lì inizia una commedia di equivoci e di coperture. Per non fare scoprire la tresca della donna, Alfredo spaccia Riccardo per suo cugino. Ma un altro personaggio si fa strada. È il maldestro Ciro che si era recato nell’appartamento del cognato (residente nel palazzo di Alfredo) per rubargli tutto e vendicarsi di un torto subito in precedenza. Per scappare dal balcone del piano di sopra, si sloga una caviglia e chiede riparo nell’appartamento di Alfredo che diventa una sorta di rifugio. Del resto, Natale si avvicina e tutti sono più buoni.

Teatro: Biagio Izzo al Manzoni di Monza, il cast

La regia è di Pino L’Abbate. In scena con Izzo anche Mario Porfito, Carla Ferraro, Roberto Giordano, Adele Vitale e Ciro Pauciullo. Attori legati da una straordinaria sintonia che si divertono e fanno divertire. Lo spettacolo è stato accolto con successo in diversi teatri italiani. I biglietti sono disponibili su Ticketone a partire da 28 euro.