Corrida a Lissone: tutto esaurito al Terragni per “fare rumore” contro il cancro

Dilettanti allo sbaraglio sul palco del Terragni di Lissone per un pomeriggio di puro divertimento. Il format della Corrida, portato in città dall’associazione “Una vita in rosa“, per raccogliere fondi destinati a sostenere la campagna “nastro rosa” di ottobre, ha riscosso un grande successo tanto che il teatro cittadino ha registrato, domenica, il tutto esaurito. Amici, conoscenti, gruppi, chi in costume di scena e chi no, in tantissimi hanno superato le proprie paure e sono saliti sul palco per regalare un sorriso, tra applausi, fischi, trombette e “tanto rumore” è stata acclamata la vincitrice Rossella Casciaro, tredicenne che ha incantato il pubblico con la sua voce.

Corrida a Lissone Rossella Casciaro

Corrida a Lissone: «Un evento organizzato a “scatola chiusa”»

«Abbiamo organizzato quest’evento a “scatola chiusa” non sapevamo come la città avrebbe risposto – commenta Ivana Maconi, presidente dell’associazione – volevamo “fare rumore contro il cancro” con un nuovo format e tutto è andato oltre le nostre aspettative. Tanti hanno superato le loro paure salendo sul palco, molti hanno risposto all’invito venendo a vederli, ognuno è stato anche molto generoso con la nostra associazione. È stato un pomeriggio divertente, speriamo di aver regalato un po’ di leggerezza ai presenti».

Corrida a Lissone: l’auspicio è fare rete con altre associazioni

Un esperimento che ha riscosso successo e che, si auspica, altre associazioni potranno replicare in futuro a beneficio della comunità proprio perché un format replicabile.

«Il nostro auspicio è fare rete con le altre realtà del territorio, altri posso proporre questo format – conclude la presidente – sarebbe bello che, ogni edizione fosse fosse associata ad un’associazione diversa. Cerchiamo di proporre momenti sempre diversi che però siano a cornice del nostro messaggio di “fare prevenzione contro il cancro” quest’anno per la campagna nastro rosa vorrei poter offrire alle donne 210 visite, contro le 150 dello scorso anno visto che non abbiamo potuto accogliere tutte».

Corrida a Lissone

Lissone: domenica 5 maggio c’è il progetto parrucche

Anche l’amministrazione, che ha dato il patrocinio, ha apprezzato il pomeriggio e sostiene tutte le iniziative di questa realtà. Il prossimo appuntamento sarà domenica 5 maggio, nella sede di via San Domenico Savio a Santa Margherita, dalle 10.30 alle 12.30 con “Tu..bella..bellissima” una mattinata dedicata alle donne alla ricerca della bellezza perduta, con il supporto di Cancro primo aiuto onlus con il progetto parrucche, i turbanti di Mara, la make up artist Valentina Paolillo, Sonia Mongillo, specializzata in trucco permanente con un master in dermopigmentista paramedicale, per riscoprirsi ma soprattutto per sentirsi “belle”.