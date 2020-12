Desio: un altro camion si è incastrato sotto il ponte della ferrovia Venerdì pomeriggio a Desio: un camion si è incastrato sotto il ponte della ferrovia in via Lampugnani, danneggiandosi seriamente e mandando in tilt in traffico.

Un evento che si ripete periodicamente.Ed è ricapitato venerdì pomeriggio a Desio: un camion si è incastrato sotto il ponte della ferrovia in via Lampugnani, danneggiandosi seriamente e mandando in tilt in traffico. L’autista non si è accorto, o ha ignorato, il cartello dell’altezza massima consentita per il transito (2,80 metri) e ha provato ad attraversare con esiti tragici per il suo mezzo. Sul posto anche la polizia locale. Un episodio simile a Desio era accaduto a gennaio, è successo poi a Cesano Maderno in via San Benedetto e a Senago in via per Cesate.

