Desio, si incastra un camion sotto la ferrovia: ritardi e treni cancellati tra Como e Milano Un altro camion incastrato nel sottopasso di via Lampugnani a Desio. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 20 gennaio. In tilt la circolazione ferroviaria e quella viabilistica.

Un altro camion incastrato nel sottopasso di via Lampugnani a Desio. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 20 gennaio: l’autista di un camion del corriere Gls non ha evidentemente preso bene le misure del sottopasso veicolare, finendo per incastrarsi sotto la ferrovia. Il furgone è stato parecchio danneggiato dall’urto. A causa dell’incidente, nel quale l’autista del mezzo è rimasto ferito, è andata in tilt sia la circolazione viabilistica (il furgone è rimasto incastrato per parecchio tempo) sia quella ferroviaria. Infatti la circolazione dei treni è stata sospesa tra Monza e Desio per permettere le operazioni di controllo dei binari. Diverse corse dei treni diretti a Como e a Milano sono state cancellate.

