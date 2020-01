Senago, furgone incastrato in via per Cesate: gli agenti sgonfiano le gomme e salgono nel cassone per liberarlo Lunedì pomeriggio, lo stesso giorno dell’episodio eclatante di Desio, un furgone telonato è rimasto incastrato a Senago percorrendo il tunnel sotto il parco di villa Borromeo. Gli agenti della polizia locale hanno sgonfiato gli pneumatici e sono saliti nel cassone per liberarlo.

Hanno dovuto sgonfiare le gomme e salire all’interno del cassone gli agenti della Polizia locale che alle 15,30 di lunedì sono dovuti intervenire in via per Cesate a Senago a causa dell’ennesimo camion rimasto incastrato. L’autista, un 25enne di Parabiago ma assunto da una società di Senago, stava viaggiando verso il centro cittadino e, nonostante i cartelli che avvisano dell’altezza massima di 2,50 metri, si è infilato con il suo Iveco Daily telonato nel tunnel sotto il parco di villa Borromeo.

Se il mezzo pesante è riuscito a superare il primo portale e a entrare in galleria, più alta nella parte centrale della carreggiata, si è incastrato all’incrocio con via Varese. Per farlo muovere gli uomini del comandante Fabio Tagliabue non hanno potuto fare altro che abbassarne l’altezza sgonfiando gli pneumatici e salendo nella parte posteriore per aumentarne il peso. Visto che il portale non si è danneggiato, l’autista se l’è cavata con una multa di 41 euro.

