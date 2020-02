Coronavirus, le notizie di Monza e Brianza: Fontana in auto-isolamento, polemiche per la mascherina Quarto giorno della settimana di contenimento dell’emergenza da Coronavirus in Lombardia. Gli aggiornamenti per quel che riguarda principalmente il territorio di Monza e Brianza.

Giovedì, resta in vigore in Lombardia l’ordinanza per il contenimento della diffusione del Coronavirus, secondo i chiarimenti diffusi riguardo l’applicazione e la precisazione di mercoledì per bar e pub. Leggi il chiarimento della Regione in questo senso e le domande e risposte e le comunicazioni dei Comuni di Monza e Brianza. Settimo giorno dalla conferma (tra giovedì alle 21 e venerdì mattina) di un paziente contagiato a Codogno.

Sempre attivo il numero verde unico regionale 800 894545 da contattare in caso di problemi respiratori e in sostituzione dell’indicazione di chiamare il 112. Sta ricevendo una media di circa 300mila chiamate al giorno e secondo le ultime informazioni è stato potenziato.

Ore 11 Per andare incontro alle esigenze dei cittadini delle zone interessate dai focolai infettivi, con particolare riguardo per le fasce che avranno maggiori difficoltà a spostarsi da casa (anziani, mamme con bambini piccoli, studenti fuori sede) Pharmap, società leader in Italia nell’home delivery farmaceutico, dal 26 febbraio fino al 15 marzo offre la consegna a domicilio gratuita in tutte le città in cui il servizio è attivo (tra cui Milano, Roma, Napoli, Torino, Palermo, Bologna, Firenze. Elenco completo delle città visualizzabile sul sito www.pharmap.it)

Ore 10.45 Una decisione sulle scuole lombarde, che per ora è previsto restino chiuse fino a domenica 1 marzo, verrà presa nel fine settimana. Lo ha detto il presidente Fontana a RadioRai: «Dobbiamo capire se il trend di diffusione rallenta e magari si blocca. Quando avremo riscontri positivi in questo senso, ci daranno il via libera ad attuare o revocare le misure».

Ore 10.30 Un paio di precisazioni da parte di Ats Brianza sul comportamento da tenere con l’ordinanza regionale in vigore: l’accesso all’ex Guardia Medica (servizio di continuità assistenziale) deve avvenire solo dopo telefonata al numero 800 201102. Chi ne avesse bisogno non deve presentarsi direttamente nelle sale d’attesa degli ambulatori. L’accesso deve essere concordato.

Lo stesso vale per qualsiasi attività del proprio medico di medicina generale o pediatra (visita, prescrizioni, giorni di malattia...): l’accesso all’ambulatorio deve avvenire solo dopo contatto telefonico.

Ore 10 Nella serata di mercoledì in diretta Facebook il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha annunciato un “auto-isolamento” di quattordici giorni, pur se negativo al test, dopo che una sua stretta collaboratrice è risultata positiva al Coronavirus. Durante la breve diretta, poco più di quattro minuti, ha indossato una mascherina da ospedale: una immagine che sta facendo il giro del mondo e per cui sta ricevendo numerose critiche (dal ministro Boccia a Carlo Calenda). Le disposizioni prevedono infatti tamponi solo per chi abbia sintomi e indicano la mascherina come non necessaria.

Intanto ieri sera era salito a 305 il dato delle persone contagiate da Coronavirus in Lombardia.

