Coronavirus in Lombardia, Fontana: «Sono 39 i contagiati. Abbiamo fatto richieste al Governo» - LA GIORNATA IN DIRETTA

Vertice tra il governatore della Lombardia Attilio Fontana e il premier Giuseppe Conte per il focolaio di Coronavirus nella zona del Lodigiano. L'assessore al Welfare Gallera: «Non è una pandemia». Il governatore: «Abbiamo chiesto di poter usare gli ospedali militari di Milano e Piacenza». Iniziano a saltare gli eventi in Provincia di Monza e Brianza.

Aggiornamento ore 15.45 Sospesi e rinviati in modo precauzionale allenamento di kata e gara di kata di Albiate del 22 e 23 febbraio. Lo ha deciso il Comitato regionale Lombardia settore Judo. All’evento avrebbero dovuto partecipare atleti della Lombardia, rappresentative del Trentino, Friuli Venezia Giulia e Veneto e previsto al palazzetto comunale di via Carducci.

Aggiornamento ore 15.20 L’Asst di Monza ha comunicato che lo spettacolo teatrale previsto per domenica 23 febbraio pomeriggio alle ore 15 presso l’auditorium “Enrico Maria Pogliani” dell’ospedale San Gerardo è stato sospeso e rinviato a data da destinarsi. «Anche se non ci sono state disposizioni che impongano per motivi di sicurezza la proroga dell’evento, la Asst di Monza, come gli altri centri di riferimento regionali per le malattie infettive, è impegnata nella gestione della situazione del Coronavirus e quindi per motivi organizzativi si preferisce rimandare l’evento. Ci scusiamo per il disagio» fanno sapere dal nosocomio monzese. Si trattava di uno spettacolo organizzato insieme all’associazione Medicuore e con la collaborazione di Avo: sul palco era attesa la Compagnia teatrale San Pancrazio di Boviso Masciago.

Aggiornamento ore 14.40. Iniziata la conferenza stampa in Regione Lombardia. Così Attilio Fontana: «Confronto importante con altre Regioni e Governo. Ci sono state altre infezioni tutte riferibili al luogo dei primi episodi, nell’alto Lodigiano. Abbiamo fatto una serie di proposte che abbiamo avanzato al Governo, che si esprimerà entro poche ore. Tra queste, la possibilità di usare gli ospedali militari di Baggio, a Milano, e Piacenza. Ora sono 39 le persone infettate, mentre sono 12 quelle registrate in Veneto. Dal Governo abbiamo avuto garanzie per un sostegno economico alle imprese che sono state costrette a chiudere».

L’assessore Giulio Gallera: «Abbiamo fatto più di 250 screening di tamponi ad altrettante persone che ci ha portato a dire che nell’area di Codogno ci sono 35 persone positive. Di queste, c’è la persona di 77 anni che è morta la sera di giovedì 20 nel suo domicilio e aveva tutta una serie di patologie. Post mortem, per scrupolo, è stato fatto un tampone ed è risultato positivo. Non sappiamo se è morta a causa del Coronavirus. Venerdì sera a Cremona una donna di 38 anni è stata trovata positiva, era in ospedale da qualche giorno. Aveva un collegamento con un operatore sanitario dell’ospedale di Codogno. Lavora per un’azienda cinese, stiamo facendo i tamponi a tutte le persone che sono venute in contatto con lei. Nell’area del focolaio, le misure messe in campo sono positive ed efficaci. Non è una situazione di pandemia, per ora non ci sono motivi perché nel resto della regione vengano prese misure di alcun tipo dal punto di vista sanitario».

Aggiornamento ore 14.30 Il numero di pazienti contagiati è salito a 36 in Lombardia e a 9 in Veneto, dato rilevato alle 14.30 di sabato 22 febbraio. Sono due, in totale, le vittime: una in Veneto, l’altra in Lombardia. Misure restrittive come quelle decise per 10 Comuni «a rischio» nel Lodigiano sono state adottate anche a Vo’ Euganeo e Teolo, in Veneto.



Aggiornamento ore 13. Niente allarmismo, ma pragmatismo. Il presidente della Regione Lombardia ha usato i social per fare coraggio alle persone preoccupate per l’epidemia di Coronavirus in Regione: «Cari lombardi in queste ore stiamo affrontando una situazione di grande difficoltà. Occorre non farsi prendere dal panico, tenere i nervi saldi ed essere pragmatici, come noi lombardi sappiamo essere. Chiedo ai cittadini delle zone interessate dal focolaio del Coronavirus, cui va il mio abbraccio sincero, la massima collaborazione nell’osservare l’ordinanza che ieri ho emanato con il ministro Speranza. Prevenzione, organizzazione e tempestività sono, in questa situazione, fattori chiave per la tutela della salute pubblica. La nostra azione e il nostro impegno sono totalmente destinati alle vostre comunità».





A Palazzo Lombardia è stata allestita una unità di crisi che sta seguendo da vicino lo spargersi del virus nella zona del Lodigiano. Fontana, intorno a mezzogiorno, ha effettuato un vertice in videoconferenza con il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte e l’omologa unità di crisi nazionale allestita a Roma. «Dopo la riunione di ieri sera - ha scritto il premier su Facebook -, in collegamento con i governatori di Lombardia e Veneto Attilio Fontana e Luca Zaia, fra poco sarò nuovamente al Comitato operativo della Protezione civile per un aggiornamento sull’emergenza Coronavirus e per valutare nuove misure straordinarie. Il mio pensiero e il cordoglio di tutto il Governo ora vanno alle due vittime e alle loro famiglie. Siamo al lavoro senza sosta per reagire con la massima compattezza a questa emergenza. Seguiranno aggiornamenti al termine della riunione di questa mattina».



