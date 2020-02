Calcio, un caso di positività al Coronavirus nel girone del Monza Un caso di positività al Coronavirus nel girone A della serie C, quello del Monza, nella Pianese che avrebbe dovuto affrontare i biancorossi proprio domenica (rinviata al 14 aprile). Intanto esonerato il mister toscano.

Un caso di positività al Coronavirus nel girone A della serie C, quello del Monza. Lo scrive la Gazzetta dello Sport: è un giocatore della Pianese, in Toscana, che nell’ultimo fine settimana aveva accusato sintomi influenzali e non era sceso in campo ma era rimasto con la squadra. I sintomi sarebbero passati. Sarebbe stata l’avversaria del Monza nel turno di domenica 1 marzo (giornata 29), il match è stato rinviato al 14 aprile in virtù della sospensione dei campionati determinata dall’ordinanza regionale per il contenimento della diffusione del Coronavirus.

Sono comunque ore convulse nella società toscana: giovedì mattina ha esonerato il mister Masi. Lo scrive il Corriere di Siena.

In casa Monza, invece, il recupero del match con l’Albinoleffe, in programma inizialmente mercoledì 26 febbraio, si giocherà il 18 marzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA