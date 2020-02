#CoronavirusLive. Chiusura scuole in tutta la Regione. Anche musei e luoghi di cultura. No alle manifestazioni ludiche, sportive e religiose. Monza, un ricoverato al San Gerardo Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha annunciato la chiusura precauzionale delle scuole per una settimana per l’emergenza coronavirus. Ha chiesto anche di allargare il provvedimento alla Città metropolitana. Intanto i casi in Lombardia sono saliti a 89

Ore 13.13 La comunicazione ufficiale della Regione sugli ultimi provvedimenti:

Regione Lombardia, in relazione all’evolversi della diffusione del Coronavirus, sta predisponendo una Ordinanza, firmata dal presidente Attilio Fontana di concerto con il ministro della salute Roberto Speranza, valida per tutto il territorio lombardo. Il documento, non appena emanato, sara’ trasmesso a tutti i Prefetti delle Province lombarde per la tempestiva comunicazione ai sindaci. L’ordinanza sara’ efficace fino a un nuovo provvedimento.

Tra i provvedimenti previsti sono contemplati:

1) la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

2) sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ della frequenza delle attivita’ scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita’ per gli anziani ad esclusione degli specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attivita’formative svolte a distanza;

3) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;.

L’ordinanza, i cui contenuti puntuali saranno resi noti nelle prossime ore, sara’ soggetta a modifiche al seguito dell’evolversi dello scenario epidemiologico. Raccomandiamo a tutti i cittadini di rispettare le misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria quali: 1) lavarsi spesso le mani con soluzioni idroalcoliche, 2) evitare i contatti ravvicinati con le persone che soffrono di infezioni respiratorie, 3) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 4) coprirsi naso e bocca se si starnutisce o tossisce, 5) non prendere antivirali o antibiotici se non prescritti, 6) contattare il numero verde regionale solo per la zona di Codogno interessati dall’ordinanza 800.89.45.45 o il 112 se hai febbre o tosse o sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni.

Fin qui la Regione. Scuole chiuse anche in Veneto. La sospensione dovrebbe riguardare anche i mercati cittadini

Ore 13.05 L’assessore alla Sanità regionale Giulio Gallera conferma a Sky Tg 24 la chiusura di tutte le scuole ma anche di teatri e cinema con tutte le manifestazioni di intrattenimento all’interno di locali o all’esterno. Non sono bloccati i trasporti pubblici anche se si suggerisce di lavarsi frequentemente le mani e usare eventualmente le mascherine. Si starebbe valutando come comportarsi, invece, nei negozi: «Per ora guariscono tutti -ha detto Gallera- C’è grande precauzione e misure di contenimento, ma non effetti drammatici»

Ore 12.55 Ci sarebbe anche un ricoverato al San Gerardo positivo al Coronavirus: arriverebbe da Crema e in un primo momento era risultato negativo al test.

Ore 12.46 Il provvedimento di chiusura delle scuole è stato esteso alle scuole di ogni ordine e grado di tutta la Regione. Sarebbe in arrivo un’ordinanza per vietare anche tutte le manifestazione in luoghi di aggregazione

Ore 12.25: Rinviata Albinoleffe- Monza, partita di Lega Pro che era prevista il 26 febbraio

Ore 12.20: I dati della Protezione civile a livello nazionale: 132 contagi, 2 persone decedute, 1 guarita. 89 sono in Lombardia. 24 in Veneto, 6 in Piemonte, 9 in Emilia, 2 nel Lazio. 54 persone sono ricoverate in ospedale con sintomi, 26 in terapia intensiva, 22 in isolamento domiciliare

Ore 12: Il sindaco di Milano Giuseppe Sala Chiude le scuole per una settimana e chiede di chiuderle anche nella Città metropolitana. In Lombardia 89 casi di contagio per il Coronavirus. A Monza ma anche a Lissone-Macherio (alla Bareggia), Villasanta, Nova, Brugherio, Seregno sospese le sfilate di Carnevale

