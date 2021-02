Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Consultazioni, apertura più ampia a Draghi: la Brianza spinge per fare presto Lega e Movimento 5 Stelle chiudono a Roma il primo round delle consultazioni con il presidente del consiglio incaricato Mario Draghi. La prossima settimana sarà decisiva, dai primi incontri l’ex presidente della Bce sembra avere un sostegno che si è allargato. La Brianza preme perché si chiuda presto la criso di governo.

Lega e Movimento 5 Stelle chiudono a Roma il primo round delle consultazioni con il presidente del consiglio incaricato Mario Draghi per la formazione del nuovo governo dopo la crisi aperta e concretizzata da Matteo Renzi e Italia Viva. Un sabato decisivo prima della settimana che può portare al nuovo governo, dai primi incontri l’ex presidente della Bce sembra avere un sostegno che si è allargato col passare dei giorni.

L’ha confermato anche Matteo Salvini con un discorso di grande apertura dopo un “incontro stimolante interessante in cui si è parlato di sviluppo,lavoro, crescita, imprese, salute priorità di tutti e non tema politico, green economy senza ideologia”. Si affianca a Pd, Forza Italia e Italia Viva ma anche a LeU e 5 Stelle. Contrari restano Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni l’ha detto venerdì, e i Comunisti italiani di Marco Rizzo.

In settimana la Brianza ha detto che bisogna fare presto: è l’imperativo dei parlamentari brianzoli. L’esortazione a costituire in tempi brevi un governo arriva da chi passerà dalla vecchia alla nuova maggioranza, da chi si è ritrovato inaspettatamente all’opposizione e da chi pare destinato ad abbandonare la minoranza per appoggiare l’esecutivo guidato da Mario Draghi.

Tutti concordano su un elemento: la soluzione rapida della crisi è indispensabile per evitare ulteriori tracolli dell’economia, per definire il Recovery plan che verrà presentato entro la fine di aprile all’Unione Europea.

