Crisi di governo, Gianmarco Corbetta (M5S): «Non possiamo permetterci una crisi lunga» Il Paese non può permettersi una crisi lunga e per questo secondo Gianmarco Corbetta “l’esecutivo Draghi nascerà nel giro di qualche giorno”. La posizione del senatore del Movimento 5 Stelle sulla crisi di governo nei giorni delle consultazioni con il presidente incaricato Mario Draghi.

Il Paese non può permettersi una crisi lunga: per questo l’esecutivo Draghi nascerà nel giro di qualche giorno. La previsione è del senatore pentastellato Gianmarco Corbetta: «Immagino – afferma - che potrebbe giurare già la prossima settimana. Se il buco a livello governativo dovesse prolungarsi per altri dieci-quindici giorni la situazione rischierebbe di diventare grave» sia sul piano economico che su quello sanitario.

Serve, chiarisce, un governo nel pieno delle funzioni per programmare gli interventi del Recovery plan entro la fine di aprile e per gestire il piano vaccini: «È vero – commenta – che per quanto riguarda la lotta alla pandemia la struttura tecnica è rodata, ma determinate scelte devono essere effettuate dai politici».

Devono essere i ministri a decidere, ad esempio, se acquistare le fiale al di fuori dei contratti firmati dall’Unione Europea o se introdurre nuove restrizioni in caso di un inasprimento del contagio.

Fiducia a Mario Draghi? «Faremo – precisa – un’opposizione seria e costruttiva. Cercheremo, inoltre, di riflettere su quello che ha funzionato nel periodo in cui siamo rimasti al governo, su quello che non è andato e su quale sarà il nostro ruolo in futuro. Proveremo, inoltre, a riallacciare i rapporti con i territori».

