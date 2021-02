Crisi di governo, Paola Frassinetti (FDI): «Noi no, un governo coeso può uscire solo dalle urne» Paola Frassinetti, eletta nel collegio di Seregno, conferma che Fratelli d’Italia non sosterrà un eventuale Governo Draghi, ma potrebbe votare a favore di provvedimenti che aiutino gli italiani.

«La posizione espressa dalla nostra presidente Giorgia Meloni a seguito delle consultazioni con il presidente del consiglio incaricato Mario Draghi è assolutamente coerente, perché da patrioti un Governo coeso può nascere solo dalle urne – ha detto - All’interno di questo esecutivo ci sono partiti con visioni troppo diverse. Non sosterremo questo Governo, non abbiamo però preclusioni se verranno proposti dei provvedimenti a sostegno dei cittadini soprattutto in questa fase di crisi come abbiamo fatto con l’esecutivo Conte».

Restringendo lo sguardi alla Brianza la deputata di centrodestra auspica «interventi a sostegno delle piccole e medie imprese, artigiani e commercianti eliminando la burocrazia e detassando le società che vivono una forte crisi da circa un anno per colpa della pandemia. Tra l’altro ci sono problemi con i ristori per le attività perché manca la liquidità».

