Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza Andrea Mandelli (Foto by Fabrizio Radaelli)

Crisi di governo, Andrea Mandelli (FI): «Il nostro piano vaccini e sul Recovery Plan» Secondo Andrea Mandelli è necessario uscire dall’impasse prima possibile e farlo anche condividendo il piano vaccini e sul Recovery Plan stilati nelle scorse settimane dal partito di Berlusconi. La posizione dell’onorevole di Forza Italia sulla crisi di governo nei giorni delle consultazioni con il presidente incaricato Mario Draghi.

Forza Italia ha sempre lavorato in passato per il bene del Paese e continuerà a farlo anche dopo la formazione del nuovo governo: lo assicura il deputato monzese Andrea Mandelli.

LEGGI Consultazioni, apertura più ampia a Draghi: la Brianza spinge per fare presto

«È necessario – afferma – uscire dall’impasse il prima possibile: nelle scorse settimane abbiamo presentato un programma completo e dettagliato sul Recovery plan e siamo disponibili a condividerlo con il prossimo esecutivo. Abbiamo indicato soluzioni concrete perché degli oltre 200 miliardi di euro che arriveranno dall’Unione europea solo 84 saranno a fondo perduto: gli altri andranno restituiti e non possiamo caricare sulle future generazioni i debiti fatti per finanziare l’acquisto di monopattini» o spese che non garantiscano un reale sviluppo.

Gli azzurri sono pronti a fare la loro parte anche sul fronte del contrasto alla pandemia di covid-19 e nell’organizzazione della campagna di vaccinazioni di massa: è firmato proprio dal parlamentare monzese il piano voluto da Silvio Berlusconi.

«È un progetto serio – spiega Mandelli – in grado dare una risposta concreta al bisogno di salute: abbiamo dimostrato che entro l’estate è possibile vaccinare 40 milioni di persone sulla base della prossimità coinvolgendo i medici di medicina generale, i farmacisti ed effettuando le iniezioni anche nei luoghi di lavoro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA