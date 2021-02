Crisi di governo, Roberto Rampi (Pd): «Subito il Ristori 5 per le categorie più in difficoltà» Per Roberto Rampi serve un governo in tempi rapidi per firmare subito il decreto Ristori 5 e evitare altri danni all’economia . La posizione del senatore del Partito democratico sulla crisi di governo nei giorni delle consultazioni con il presidente incaricato Mario Draghi.

Il governo dovrà firmare subito il decreto Ristori 5: il senatore democratico Roberto Rampi anticipa quale potrebbe essere uno dei primi provvedimenti dell’esecutivo che dovrebbe essere guidato da Draghi.

«Ci sono categorie – spiega – in grosse difficoltà come gli ambulanti e alcuni settori del turismo. Con questa crisi abbiamo buttato un mese a causa dei comportamenti schizoidi della politica che ha votato a larghissima maggioranza lo scostamento di bilancio per poi togliere la fiducia a Giuseppe Conte».

Se, aggiunge, i tempi saranno serrati potranno essere evitate ripercussioni negative sull’economia: «Un governo forte consentirebbe di recuperare quello che è stato perso nelle scorse settimane dato che le borse non sono andate troppo male».

Il presidente del consiglio, aggiunge, non dovrà ricominciare tutto da capo: «Abbiamo già imbastito – afferma – il Recovery plan e siamo nei tempi per perfezionarlo entro la fine di aprile. Il piano vaccini ormai è definito, i tecnici non si sono fermati, ma un esecutivo nel pieno delle funzioni è fondamentale per affrontare i problemi che potrebbero sorgere» tra cui la necessità di sopperire con nuovi contratti alle mancate consegne delle case farmaceutiche.

«Ora – conclude Rampi - dovremo fare tutti un gran lavoro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA