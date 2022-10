Vero Volley donne a Milano, parla Marzari: «Progetto irreversibile, scelta strategica»

È passata una settimana dalla conferenza stampa in cui il Consorzio Vero Volley ha annunciato il cambio di nome della squadra femminile e in generale l’inizio del processo di avvicinamento della stessa a Milano. A Monza se n’è ovviamente parlato molto, non solo tra i tifosi, ma anche a livello di istituzioni e amministrazione. Lo stesso sindaco Paolo Pilotto si era subito espresso attraverso una nota: “È già stato chiesto un incontro ai vertici regionali del CONI per trovare modalità organizzative possibili in grado di far convivere al meglio i calendari del volley col calcio, ipotizzando anche il coinvolgimento diretto della FIPAV e della FIGC”.

Volley donne a Milano: incontro in Comune, le motivazioni del trasloco

Non solo: per fare il punto della situazione martedì il primo cittadino ha incontrato direttamente il presidente del Consorzio Alessandra Marzari in una riunione dai toni definiti distesi ma in cui è intanto stato ribadito che si tratta di un progetto ormai irreversibile. E non nato una settimana fa, come precisato dalla numero uno della società.

“Avevamo già avvertito il sindaco di Monza quest’estate delle nostre intenzioni. Capisco che non sia una bella notizia per chi frequenta l’Arena ma, a prescindere dal modo in cui la si dà, il punto è quello. Le motivazioni, come spiegato durante la presentazione andata in scena a Milano, sono di ordine strategico per il nostro futuro. Questa attività si è sempre fondata sulla nostra volontà ma ora bisogna cercare soluzioni e oggettivamente c’è una differenza tra Monza e una città da tre milioni di abitanti. Può non piacere sentirselo dire ma bisogna anche accettarlo“.

Volley donne a Milano, tutta la stagione all’Arena di Monza

La Vero Volley Milano, così ribattezzata da subito visto che la sede è stata spostata nel capoluogo regionale, continuerà a giocare all’Arena di Monza per tutta la stagione, con una o al massimo due partite all’ombra della Madonnina. Neanche l’anno prossimo sarà quello del definitivo trasloco: “Ci sono problematiche relative agli spazi anche all’Allianz Cloud, che non ha parcheggi e deve fare i conti con la vicinanza dello stadio San Siro. Dobbiamo fare una road map con l’assessore e MilanoSport“.

Volley donne a Milano, incontro col sindaco per “cercare soluzioni decenti per quest’anno”

Ma se ormai il futuro è scritto, a che cosa è servito allora l’incontro con il sindaco di Monza? La risposta l’ha data la stessa Marzari. “Il progetto è irreversibile, ma stiamo cercando soluzioni decenti per quest’anno e soprattutto per la squadra maschile, che resterà a giocare all’Arena. Il problema resta la convivenza con il Monza calcio, visto che prefetto e questore ci hanno già costretto a spostare dieci partite. Solo in un caso non sapevamo davvero come fare e proprio il Monza calcio ci ha aiutato spostando un suo incontro“.

Volley donne a Milano: “Spero finisca il battage social che trovo ingrato”

La chiosa del presidente del Consorzio Vero Volley è diretta ai tifosi: “Noi abbiamo peccato di eccessiva correttezza svelando tutto adesso con largo anticipo. Avremmo potuto dirlo l’anno prossimo in occasione dell’apertura della campagna abbonamenti. Spero che finisca il battage via social che trovo ingrato perchè stiamo lavorando da 20 anni e a Monza abbiamo dato parecchio“.