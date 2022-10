Pallavolo: Monza cerca soluzioni per il Vero Volley (che va a Milano)

È un colpo duro da digerire per la città e per questo il Comune di Monza sta provando a trovare una soluzione. Dopo l’annuncio del Consorzio Vero Volley del cambio di denominazione della squadra femminile con avvicinamento a Milano, il sindaco Paolo Pilotto e la sua giunta si sono messi in moto per tenere il futuro della Pro Vittoria vicino alla città.

Pallavolo: chiesto un incontro ai vertici regionali del Coni

Tra le mosse previste è già stato chiesto un incontro “ai vertici regionali del Coni per trovare modalità organizzative possibili in grado di far convivere al meglio i calendari del volley del calcio, ipotizzando anche il coinvolgimento diretto della Fipav e della Figc”.

Pallavolo: il Vero Volley e la coabitazione difficile con la Serie A di calcio

Alla base delle decisioni maturate dal Consorzio per le sue squadre di Serie A, con impegni anche in Europa, ci sono infatti difficoltà di coabitazione con la massima serie del calcio, conquistata dal Monza e di difficile gestione nei pochi metri che separano l’Arena di Monza dall’U-Power Stadium.

L’aveva detto la presidente Alessandra Marzari alla presentazione della squadra maschile e l’ha ribadito di fronte alla femminile calando in più la novità del trasferimento a Milano, pur graduale e con la “gratitudine da non dimenticare” nei confronti di Monza che ha fatto crescere e diventare grande il sogno sottorete. Tanto da diventare “Città del volley”, come dice il monumento di fronte allo stadio.

Ma troppo difficile far convivere le disposizioni di sicurezza imposte dal tifo calcistico e la programmazione dettata dai ritmi televisivi con un’Arena frequentata da mattina a sera. “Non ho potuto organizzare i campionati giovanili”, aveva sottolineato Marzari.

Pallavolo: sindaco e giunta presenti alla prima con Pinerolo

Così il sindaco, che sarà presente alla prima di campionato tra Vero Volley e Pinerolo in programma sabato 22 ottobre alle 20.30, ha confermato la disponibilità dell’amministrazione (alla guida della città da fine giugno) “a continuare la ricerca per individuare ogni soluzione percorribile per valorizzare al meglio le tante eccellenze sportive di Monza”.

Il sindaco sarà all’Arena insieme al vicesindaco Egidio Longoni e all’assessore allo Sport Viviana Guidetti per il debutto della nuova squadra e per sostenere i colori cittadini, come già accaduto due settimane fa per l’inizio del torneo di Superlega maschile.

“Il sindaco ha appreso la volontà della società monzese di cambiare il nome della squadra femminile per avviare un percorso di avvicinamento al capoluogo regionale – spiega una nota del Comune – Pur dovendo prendere atto della scelta della società di essere presente in entrambe le città, l’amministrazione sarà comunque accanto alle atlete e ai tanti sportivi monzesi che hanno sempre seguito con affetto e passione il Vero Volley nel suo lungo e paziente percorso di crescita”.

Pallavolo: “Un vero e proprio vanto sportivo per la città”

“Auguro una stagione ricca di soddisfazioni e di successi alla nostra squadra, un vero e proprio vanto sportivo della città di Monza – ha dichiarato Pilotto – Immagino che decisioni così rilevanti e strategiche siano frutto di accurate riflessioni maturate non certo nello spazio di un’estate. A queste considerazioni, nell’ultimo recente periodo, si sono aggiunte anche alcune difficoltà legate alla convivenza fra i calendari del Volley di serie A maschile e femminile e quello dell’AC Monza”. Quindi l’annuncio della richiesta di incontro ai vertici sportivi regionali.