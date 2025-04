Era arrivato a Monza da numero 1 e ha rispettato i pronostici: il belga Raphael Collignon ha vinto il primo Atp Atkinsons Open 25 sui campi del club Villa Reale. Nella finale di domenica, posticipata di un’ora causa pioggia, ha superato l’ucraino classe ‘97 Vitaliy Sachko col punteggio di 6-3, 7-5 in poco più di un’ora e mezza di gioco. Collignon, che al primo turno aveva eliminato il talentino Federico Cinà, si è presentato più fresco rispetto all’avversario che nel tabellone principale aveva già giocato quasi nove ore in quattro match e che per di più ha avuto anche un fastidio all’anca, trattato dal fisioterapista a fine primo set.

Tennis Atp Atkinsons Monza Open 25 finale torneo singolare vincitore Raphael Collignon su Vitaliy Sachko – foto Radaelli

Tennis, Atp di Monza: vince Raphael Collignon, quarto titolo Atp e +100 punti

Il belga ha sollevato quindi il quarto titolo Atp Challenger in carriera, tutti vinti dall’agosto del 2024 in avanti. Per lui anche 100 punti che gli permetteranno di salire al numero 83 del ranking mondiale e un assegno di oltre 20.000 euro (dei 145.250 complessivi di montepremi). Per il torneo di Monza è stata una settimana di battaglie sui campi del Villa Reale Tennis, con 64 incontri – fra singolare e doppio – in otto giorni e ripetuti sold out per un livello medio molto alto.

Alla premiazioni sono intervenuti il sindaco Paolo Pilotto, il direttore del torneo Giorgio Tarantola, il presidente del Villa Reale Tennis Cristiano Crippa.

Tennis Atp Atkinsons Monza Open 25 finale torneo singolare vincitore Raphael Collignon su Vitaliy Sachko – foto Radaelli

Tennis, Atp di Monza: vince Raphael Collignon, i commenti soddisfatti

«Sono partito come prima testa di serie – ha detto il vincitore – e quindi tutti si aspettavano che vincessi, ma è stata una settimana complessa, con tanti ottimi avversari. Sono riuscito a giocare quasi sempre il mio miglior tennis, rimanendo molto solido a livello mentale. Un aspetto che ha fatto la differenza. Sono davvero felice per questo successo, che mi dà la garanzia di entrare nel tabellone principale a Roland Garros e Wimbledon. Se ne avrò l’occasione tornerò a Monza più che volentieri: capita raramente di trovare un torneo organizzato così bene fin dalla prima edizione».

Soddisfazione per tutti. «Per noi – ha detto Cristiano Crippa durante la cerimonia di premiazione – è stata una cavalcata trionfale. Il club si è illuminato di tante stelle meravigliose e siamo felicissimi di come sia andata. Dobbiamo ringraziare tantissime persone: in particolare gli sponsor, senza i quali tutto questo non sarebbe stato possibile, e i frequentatori del circolo, che hanno risposto in maniera incredibile. Questo non è un traguardo, ma l’inizio di un percorso straordinario».

«I risultati di questa prima edizione – ha confermato Giorgio Tarantola – sono di gran lunga superiori a ogni più felice aspettativa. Il pubblico è stato numerosissimo fin dal primo giorno, per un totale di oltre 20.000 spettatori nell’arco della settimana. Abbiamo assistito a tanti incontri di alto livello e ricevuto un ottimo riscontro da sponsor e media. Ma non ci accontentiamo: siamo già al lavoro per l’edizione 2026, per rendere questo torneo una tappa fissa del calendario ATP».