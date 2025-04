Tennis, Atp di Monza: Collignon elimina Cinà, la favola del giovane Mirarchi

Quattromila persone per la prima domenica al Villa Reale Tennis di Monza all’apertura del torneo Atp Atkinsons Monza Open 25 e tanta curiosità in centro per la presentazione del tabellone che porta in città alcuni dei nomi di richiamo del tennis mondiale, e anche brianzolo.

Tennis, Atp di Monza: i risultati di Jacopo Berrettini, fratello di Matteo

Italiani protagonisti nei primi due giorni: domenica applausi per Jacopo Berrettini, fratello minore di Matteo, per la vittoria con l’olandese Jelle Sels con un tennis brillante. Il romano ha poi perso lunedì nel turno decisivo delle qualificazioni con il croato Mili Poljicak che martedì ha fatto fuori il numero 3 del tabellone, il brasiliano Seyboth Wild (6-3, 6-4).

Prosegue il torneo del numero 1 belga Raphael Collignon che in uno dei match più attesi dei sedicesimi ha superato il giovane talento siciliano Federico Cinà (6-2, 6-4). Tutto bene anche per Jacopo Vasami sul britannico Paul Jubb (6-3, 6-4) e per Coria su Evans (4-6, 6-1, 6-2).

monza atp challenge tennis monza atp challenge tennis

Tennis, Atp di Monza: William Mirarchi in tabellone nel doppio con Pietro Fellin

Il torneo monzese ha vissuto anche la piccola favola della wild card locale William Mirarchi, classe 2006 da Villasanta e allievo del V-Team. Avrebbe dovuto affrontare Andrea Pellegrino, ma ha dato forfait, e ha passato il turno per abbandono per infortunio dell’avversario Gianluca Mager sul 2-6 4-1, pagando un po’ di emozione davanti a tanti conoscenti. Il successo garantirà a Mirarchi l’ingresso nel ranking mondiale Atp, pur sconfitto lunedì da Enrico Dalla Valle vincitore ai sedicesimi anche con Mika Brunold (6-2, 6-7, 6-3).

Mirarchi rimane in corsa nel doppio in coppia con Fellin, wild card e giocatore del V-Team che si allena sui campi del Villa Reale Tennis, sconfitto nel singolare in rimonta dal romano Matteo Gigante (numero 194 Atp già qualificato quest’anno all’Australian Open e poi al Masters 1000 di Indian Wells). Qualificato agli ottavi anche l’altro brianzolo Federico Arnaboldi (di Cantù): 7-6, 6-2 per superare il croato Matej Dodig e per raggiungere nella parte bassa del tabellone principale l’argentino Juan Manuel Cerundolo per il match di mercoledì.