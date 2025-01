Tennis: torna a Monza l’Atp Challenger Tour, torneo internazionale alla Villa Reale

Il grande tennis torna a Monza. Dal 6 al 13 aprile si disputerà sui campi in terra battuta del Villa Reale Tennis un torneo internazionale dell’ATP Challenger Tour. Si tratta di un torneo di categoria 100 (come i punti in palio per il vincitore), dotato di ben 143mila euro di montepremi. Grande la soddisfazione tra i campi del circolo tennistico monzese.

Tennis: in arrivo a Monza l’Atp Challenger Tour, la soddisfazione del direttore Giorgio Tarantola e dei protagonisti del club

«Per noi è un orgoglio poter organizzare un evento di rilevanza internazionale che permetterà di apprezzare, oltre all’elevata qualità sportiva e tennistica, anche il complesso della Reggia di Monza» afferma Cristiano Crippa, presidente del Villa Reale Tennis. A dirigere il torneo ci sarà un uomo di esperienza come Giorgio Tarantola, monzese doc, già al timone di numerosi Challenger in Italia e all’estero: «Ho sempre avuto il desiderio di portare il grande tennis nella mia città – ammette – Esserci riuscito è il risultato di anni di impegno e di relazioni con ATP Tour. Abbiamo formato una squadra di lavoro e siamo partiti subito con grande entusiasmo. Puntiamo a costruire un grande evento impostando un lavoro a lungo termine e gettando le basi per rimanere anni e anni nel circuito ATP. Arriveranno a Monza giocatori di altissimo livello, più tante stelle del futuro come i talenti della Next Gen».

Emozionato il presidente del comitato organizzatore e direttore tecnico del Villa Reale Tennis Duvier Medina: «Organizzare un torneo internazionale era nei nostri programmi, ma un Challenger di questa importanza è quasi un sogno e anche una responsabilità. Ora è il momento di mettersi al lavoro per realizzare tutto alla perfezione: ci impegneremo al massimo per garantire a Monza un ruolo nell’élite del tennis italiano e non solo». A fianco dei campi verrà allestito un villaggio ospitalità con iniziative speciali, area food ed eventi musicali.