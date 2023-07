La stagione 2023/24 del Renate è iniziata ufficialmente con la presentazione dell’allenatore Massimo Pavanel e del direttore sportivo Oscar Magoni intervenuti alla conferenza stampa organizzata a Paina di Giussano dal team manager Fabio Mariani.

Ecco il nuovo Renate, 14esima stagione consecutiva in Serie C

Il Renate alla 14esima stagione consecutiva in Serie C si presenta ai nastri di partenza con un organico completamente rinnovato e per farlo si è affidato all’esperto Magoni che dapprima ha allenato il Renate in Serie D (dal 2007 al 2009) e Lega Pro Seconda Divisione (2011/2012), per poi ricoprire l’incarico di Diesse dal 2016 al 2020, centrando tre qualificazioni ai playoff in quattro stagioni. Magoni ex giocatore tra l’altro di Atalanta, Genoa, Bologna e Napoli è nato ad Alzano Lombardo il 22 settembre ’67.

L’allenatore Pavanel è nato a Portogruaro il 16 dicembre 1967 e la sua ultima esperienza, in ordine cronologico, è legata alla Triestina (stagione 2022/23) che ha diretto per 17 gare fino l’esonero avvenuto il 30 gennaio 2023 e proprio in Brianza cerca il rilancio al fianco di Magoni con il quale ha lavorato a Salò (sponda Feralpi) nella stagione 2020/21.

Ecco il nuovo Renate, Pavanel: “Vogliamo far scendere in campo il maggior numero di giovani”

“Renate è un modello da imitare per quello che ha fatto in questi anni in C e per la serietà con cui ha affrontato ogni situazione – ha detto Pavanel – Stiamo lavorando per trovare giocatori che abbiamo fatto più campionati da professionisti e che arrivano in Brianza per lottare du tuti i fronti e per divertire il pubblico. E soprattutto la nostra scommessa è quella di far scendere in campo il maggior numero di giovani. Per ora nell’elenco dei convocati per il ritiro a Serina ne abbiamo inseriti sei“.

Serie C: ecco il nuovo Renate di Magoni e Pavanel, ritiro a Serina

I giocatori della prima squadra affidata a Pavanel dopo aver effettuato le visite mediche di inizio stagione presso il Policlinico di Monza, distaccamento di Verano Brianza, il 15 luglio partiranno alla volta di Serina dove resteranno in ritiro fino a lunedì 24 luglio. Giocatori e staff tecnico (complessivamente una trentina di persone) alloggeranno presso l’Hotel Carrara struttura adatta ad accogliere i gruppi sportivi. Durante il ritiro, come ha spiegato Fabio Mariani, il Renate si allenerà presso il Centro Sportivo comunale di Serina.

Inoltre sono già state programmate le prime partite amichevoli che si terranno sabato 29 luglio (Stadio Riboldi di Renate) contro il Varese (Eccellenza) e sabato 5 agosto sempre a Renate contro il Villa Valle (Serie D). Domenica 13 agosto il team nerazzurro sarà di scena allo Stadio Speroni di Busto contro la Pro Patria per la prima amichevole ufficiale.