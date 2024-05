Pugilato, Vincenzo Gentile dell’Us Lombarda conquista la cintura lombarda

Il pugile Vincenzo Gentile (Us Lombarda-Fight Club Seregno) si è imposto a Bottanuco nella categoria fino a 51 kg nel Torneo Cinture lombarde, una delle competizioni più prestigiose della regione dedicata ai pugili della categoria Elite. L’allievo di Antonio Leva, dopo le esperienze nelle categorie giovanili, è passato all’Elite e al palasport di Bottanuco ha vinto il titolo.

Pugilato: delusioni per Abate e Corso

Francesca Corso

Tre gli atleti del team seregnese in gara: Serena Abate, Francesca Corso e Vincenzo Gentile. Per le prime due l’esito è stato sfortunato, con Serena sconfitta ai punti con un verdetto molto discutibile e Francesca (categoria 52 kg), costretta a interrompere il match al secondo round a causa di una ferita, che alla lettura dei cartellini è stata battuta nonostante la sua netta supremazia nel primo round. Nella categoria 52 kg la cintura è stata vinta da Giulia Falcone (Gold Academy) e la medaglia d’argento assegnata alla Corso; nella categoria 63 kg si è imposta Lucrezia Capuzzi (La Costanza) con Abate che si è consolata con l’argento. Sorte sicuramente migliore per il giovane Vincenzo Gentile che ha vinto l’ennesimo torneo di categoria portando a casa la cintura da campione e disputato un match perfetto nella categoria 51 kg, dove in finale ha affrontato Francesco Bozzo (Boxing Club), pugile più esperto che sulla carta era il favorito.

«Sono molto contento della vittoria di Vincenzo -commenta il presidente Luca Leva-. Da alcuni anni si allena nella palestra intitolata all’olimpionico Ernesto Formenti ottenendo sempre grandi risultati. Rimane sicuramente l’amaro in bocca per le due ragazze che meritavano, a parere di molti, il gradino più alto del podio». Anche il maestro Antonio Leva elogia il giovane atleta e aggiunge: «Vincenzo sta dimostrando ormai da tempo di essere un ragazzo determinato e con tanta voglia di vincere. Ha iniziato da ragazzino e oggi sta raccogliendo i frutti del duro lavoro che svolgiamo in palestra ogni giorno». Ora il l’Us Lombarda-Fight Club Seregno si sta preparando per un nuovo evento: infatti il 13 giugno andrà in scena nella “Seregno Sport Week” l’edizione numero 7 della “Seregno Fight Night”.