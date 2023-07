Serie C: l’esperienza del ds Magoni per costruire il Renate in avanti

Completato lo staff tecnico con l’ingaggio dell’allenatore Massimo Pavanel (contratto di un anno) e il ritorno in Brianza di Oscar Magoni come direttore sportivo (contratto biennale), i dirigenti del Renate hanno perfezionato diverse operazioni per rafforzare la squadra alla 14esima stagione consecutiva in Serie C.

Serie C: l’esperienza del ds Magoni, già allenatore delle Pantere

Preziosa sarà l’esperienza di Magoni che dapprima ha allenato il Renate in Serie D (dal 2007 al 2009) e Lega Pro Seconda Divisione (2011/2012), per poi ricoprire l’incarico di Diesse dal 2016 al 2020, centrando tre qualificazioni ai playoff in quattro stagioni. Magoni ex giocatore tra l’altro di Atalanta, Genoa, Bologna e Napoli è nato ad Alzano Lombardo il 22 settembre ‘67, è fratello di Paola Magoni, sciatrice azzurra e campionessa del mondo di slalom speciale a Sarajevo 1984.

Serie C: Procacci, Maletic e Rolando in attacco

I primi inserimenti li ha effettuati in attacco e a centrocampo. I primi rinforzi in attacco sono Andrea Procacci, Mirko Maletic e Mattia Rolando (tutti con contratto biennale). Procacci attaccante esterno classe ‘96, 32 presenze tra campionato e playout nella stagione ’22/23 con il Mantova, ha indossato la maglia della Triestina per quattro stagioni con 125 presenze. Maletic, centravanti nativo di Belgrado ma di passaporto olandese, classe 1993, nove reti e due assist da (gennaio a maggio) alla prima esperienza italiana, con la Nocerina (Serie D), ma in carriera ha giocato in Olanda, Germania, Svizzera, Francia e nei massimi campionati di Slovenia e Serbia.

Rolando, attaccante esterno, classe 1992 dal Monopoli 37 presenze tra campionato e Coppa Italia (2 gol e 3 assist) nella stagione ’22/23 e in carriera vanta oltre 180 presenze in Serie C.

Serie C: Garetto e Amadio a centrocampo

Per favorire il suo arrivo in Brianza, il Renate ha ceduto al Monopoli il difensore Manuel Ferrini, lo scorso anno al Messina. Due i centrocampisti ingaggiati dal Renate. Marco Garetto, scuola Torino, classe 2001 a titolo definitivo dall’Avellino in nerazzurro fino al 30 giugno 2025: 17 presenze tra campionato e Coppa Italia nella stagione ’22/23. Marco Amadio, trevigiano di scuola Cremonese, classe 1999; in nerazzurro fino al 30 giugno 2024, con opzione di rinnovo per la stagione successiva: 71 presenze (2 reti) tra campionato e Coppa Italia nell’ultimo triennio alla Virtus Verona.