Calcio, Varini ottimista sulla rinascita del Seregno: preoccupa però la tempistica

«Se fino a qualche giorno fa ero ottimista perché lo sono per natura, oggi posso dire di essere concretamente ottimista, perché l’avvio del confronto è stato positivo». Alfredo Varini, l’imprenditore originario di Nova Milanese, che ha presentato la sua candidatura al bando per far ripartire il calcio a Seregno a livello di prima squadra, commenta così il debutto della fase di dialogo competitivo con il Comune di Seregno, finalizzata a trovare una quadra sul progetto sportivo e su quello per la gestione degli impianti. «Non posso aggiungere molti particolari su quello che è emerso dai primi incontri -continua Varini-, se non appunto che la mia fiducia adesso poggia su basi solide. Ci vedremo ancora la prossima settimana: la volontà è di fare in fretta, per chiudere l’intero iter verso la metà di giugno».

Calcio: corsa contro il tempo per la costruzione della squadra

E proprio la tempistica, al momento, è l’elemento di preoccupazione maggiore: «Certamente non siamo di fronte ad una situazione ideale, considerata la necessità di strutturare la nuova società e l’organico dei giocatori. Non ci aiuta nemmeno una recente novità regolamentare, che da quest’anno permette agli atleti dilettanti di ritesserarsi già nel mese di giugno, mentre prima era possibile farlo solo a partire da quello di luglio. Chiaramente, noi a giugno non saremo subito in grado di far firmare un ragazzo: ci sta che qualcuno, allettato da una piazza come Seregno, possa anche aspettare. Come ci sta che altri, di fronte ad una prospettiva incerta, ne scelgano nell’immediato una invece certa. Per questo, ci stiamo guardando in giro, con tutte le cautele del caso, per rispettare la normativa». Uno dei nomi che radiomercato sta accostando al nuovo Seregno è quello di Matteo Perego, difensore classe 1988, ex Folgore Verano e Folgore Caratese, in forza alla Casatese. «Se tutto andasse per il verso giusto -conclude Varini-, il mio obiettivo sarà giocare ogni partita per vincere, pur nella consapevolezza delle difficoltà».