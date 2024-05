Calcio, la Folgore Caratese guarda al futuro: la priorità è individuare l’allenatore

Il campionato di serie D è appena terminato con la stagione regolare e per la Folgore Caratese è tempo di bilancio e di programmazione. Innanzitutto, la società sta lavorando per affrontare il campionato 2024/2025 e ha ribadito che la preparazione verrà svolta allo Sportitalia Village,dove saranno effettuate le visite pre-ritiro dal 22 al 24 luglio. Quindi la “prima fase” degli allenamenti inizierà il 29 luglio e proseguirà fino al 15 agosto. L’inizio della “fase due”, quella più importante, è prevista il 19 agosto. Come sarà strutturata la Folgore Caratese che affronterà il prossimo torneo? «È fuori di dubbio che abbiamo pagato gli errori iniziali e a dicembre ci siamo ritrovati in una situazione molto critica e se non avessimo avuto coraggio e la forza d’animo nell’affrontarla, rischiavamo addirittura di finire ai playout, invece ci siamo tirati fuori alla grande e abbiamo fatto tredici risultati utili consecutivi -spiega il presidente Michele Criscitiello-. Passo dopo passo abbiamo costruito un vero gruppo e ci siamo tolti delle soddisfazioni. La classifica rende merito a quello che abbiamo fatto nella seconda parte. È stata un’esperienza proficua e siamo pronti a modellare una squadra in grado di puntare ai primi posti».

Calcio: previste le conferme degli uomini migliori

E ora parliamo delle riconferme: «Inizio da Balamontis: l’abbiamo preso in inverno ed è stato un grandissimo acquisto; Arpino è stato uno de pochi giocatori indovinati in estate e l’abbiamo blindato; Marchi resterà in quanto ha un contratto biennale mentre Scapuzzi sarà utile prima come uomo e poi come calciatore al pari di Barranco. Poi ci sono giovani interessanti come Bright e Clerici. Una cosa è certa prenderemo almeno sette calciatori di grandissimo livello e altri quattro giovani, già individuati che dovranno fare la differenza». Per l’allenatore? «Quanto prima parleremo con Parlato e anche con altri tecnici che adottano il modulo tattico 4-3-3 più adatto ad affrontare gli impegni della serie D». Secondo radiomercato il casting per la panchina della Folgore Caratese è già partito: il presidente Criscitiello, ha chiesto agli ex Emilio Longo e Loris Beoni un’eventuale disponibilità per il ritorno. Sulla lista dei profili sondati dal club ci sono anche Mattia Contini (Desenzano), Imperio Antonio Carcione (Cassino) e Pippo Carobbio (RG Ticino).