Calcio: il Renate ha presentato domanda di ammissione alla Serie C

Il Renate ha inoltrato regolare domanda di ammissione al Campionato di Serie C 2023-24 e da Firenze, sede della Lega Pro, hanno confermato di aver ricevuto tutti documenti e che a tutt’oggi sono 59 le richieste, con la rinuncia del Pordenone e la conseguente riammissione del Mantova (squadre già avversarie del Renate nell’ultima stagione).

L’ufficio stampa della società presieduta da Luigi Spreafico lo ha confermato anche attraverso un comunicato. “Manca poco e poi sarà ufficialmente l’inizio di un’altra grande avventura per i nostri colori. Dopo aver regolarmente depositato entro i termini prescritti dalla Lega la documentazione e la relativa fidejussione per l’iscrizione al Campionato di Serie C, il Club nerazzurro si appresta a vivere la quattordicesima stagione consecutiva tra i Professionisti. Un traguardo di assoluto valore, che abbiamo intenzione di onorare al massimo, per essere sempre più protagonisti”.

Renate: confermato il difensore Possenti, l’ex mister Dossena ha scelto la Pro Vercelli

In quest’ottica si inserisce la conferma fino al 2025 del difensore Marcello Possenti, 30 anni, accreditato di ben 125 presenze e dieci reti all’attivo con la maglia nerazzurra. Un’altra notizia è quella che riguarda Andrea Dossena: il tecnico che nell’ultima stagione era sulla panchina del Renate ha scelto la Pro Vercelli (la scorsa stagione la squadra piemontese ha chiuso al 15mo posto con 46 punti).

La Lega Pro frattanto si è riunita a Firenze per analizzare le iscrizioni alla Serie C e, ovviamente senza entrare nel merito delle domande perché solo la Covisoc le potrà giudicare, per poi comunicare (il 30 giugno) i pareri alla Figc che, a sua volta, darà le sentenze nel Consiglio Federale del 7 luglio 2023. Per quanto riguarda il completamento dell’organico del Campionato di Serie C prende consistenza l’ipotesi che venga ammessa l’Atalanta U23.