Fondisti del GS I Camosci Seregno alla ribalta anche in gare nazionali. Lo attestano innanzitutto i risultati ottenuti da Laura Calissoni e da Sara Colombo a Passo Coe (TN) dove si è disputato il Campionato Italiano Master e Amatori, in tecnica classica, sui 10 km sia maschile che femminile.

Sci di fondo: conferma di Laura Calissoni, Sara Colombo terza tra gli Amatori

Seregno sci di fondo Colombo Sara prima da destra sul podio Camp. Italiani Amatori 2025

Laura Calissoni ha confermato la sua leadership nella categoria F4 vincendo l’ennesimo titolo Italiano Master. L’appuntamento clou della stagione per questa atleta saranno i Mondiali Master in programma nel periodo 8 – 16 marzo a Klosters (Svizzera). Molto bene anche Sara Colombo, terza nella categoria “amatori”. Tra i Master maschili da segnalare il nono posto assoluto di Davide Maffeis, quarto nella categoria M1. Grazie a questi risultati il GS I Camosci ha chiuso al quinto posto nella classifica speciale per società.

Sci di fondo: gli Italiani giovanili a Passo Godi, sull’Appennino abruzzese

Lo scorso fine settimana a Barrea (AQ) sulle piste di sci di Passo Godi si è disputato il Campionato Italiano Categoria U16, al quale erano stati ammessi i giovani accreditati dei migliori risultati nelle selezioni, compresa Lucia Broggini di Vedano al Lambro. L’atleta dei Camosci, nell’ultima giornata di gare, è stata inserita nella staffetta A delle Alpi Centrali (3×4 km a TC) con la bergamasca Ines Negroni e la valtellinese Benedetta Bracchi. Quest’ultima, in prima frazione, ha chiuso al quinto posto, passando il testimone alla Broggini con 37” di distacco dalla piemontese Delfino, leader parziale. Lucia in seconda frazione è riuscita a rimontare due posizioni e a ridurre lo svantaggio a 34”. Nella terza frazione, la bergamasca Negroni ha recuperato un’altra posizione tanto da posizionare la squadra A delle Alpi Centrali al secondo posto soli 16” dalla squadra Alpi Occidentali A. Per Lucia Broggini una conferma a livello nazionale dopo il secondo posto nella staffetta agli Italiani categoria U14 di Passo Campomagno del 2023, un argento che la ripaga anche per gli incidenti che l’hanno condizionata nella gare individuali (quarta nella sprint, 12° nella individuale).

Sci di fondo: Elisa Galimberti al Trofeo Framar

Domenica a Schilpario nel Trofeo Framar, gara regionale in tecnica libera, Elisa Galimberti, ha chiuso al decimo posto assoluto nella classifica giovani e senior femminile.