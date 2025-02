Sci di fondo: Laura Calissoni brilla ancora agli Italiani, tutti i risultati

Il periodo positivo per i fondisti del Gruppo sportivo I Camosci Seregno è proseguito a Bosco Chiesanuova (Vr) nei Campionati italiani Master e Amatori dove hanno raccolto importanti risultati. Innanzitutto nelle gare di staffetta una 3 x 5 km femminile ed una 3 x 7,50 km maschile con tecniche miste: primo frazionista in tecnica classica; gli altri due frazionisti in tecnica libera.

Molte bene la squadra femminile che con Laura Calissoni, Sara Colombo e Corti Matilde ha ottenuto il secondo posto precedute solamente dalle trentine del SC Sottozero Nordic Team. Nella 3 x 7,50 km maschile, nella categoria “amatori” vittoria per i trentini dello Sc Robinson Ski Team, uno sci club che gareggia nel circuito internazionale delle gran fondo, con atleti semiprofessionisti. Al secondo posto la squadra veronese dello Sc Bosco, ed al terzo i vicentini dello SC Monte Corno. Al quarto posto i tre atleti del Gs I Camosci: Davide Maffeis, Fabio Pelucchi e Giuseppe Frigerio. Una medaglia di legno che comunque vale il primo posto dei veri “amatori” costretti a sostenere trasferte dispendiose per allenarsi sulla neve. Gareggiare contro chi ha la neve sotto casa non è il massimo della competizione, ma le regole Fisi sono queste e vanno accettate.

Sci di fondo: altri risultati ai Campionati italiani Master e Amatori

Seregno, sci di fondo: Laura Calissoni al primo posto dei Campionati italiami Master

Seconda giornata di gare per le prove individuali in TL: 20 km maschile e 10 km femminili. Ennesimo titolo per Laura Calissoni impostasi nella categoria F4. Per la forte atleta di Aicurzio l’appuntamento clou della stagione sono i mondiali master in programma a Klosters (Svizzera) nel mese di marzo. Nel femminile grande soddisfazione anche per le giovani atlete Sara Colombo e Matilde Corti, che nella categoria “amatori” hanno ottenuto il secondo e terzo posto. Meglio di loro solo la piemontese Laura Restagno (SC Valle Pesio). Per entrambe è stato il secondo podio al Campionato italiano Amatori.

Nella 20 km maschile vittoria per il trentino Matteo Tanel (Robinson Ski Team). Buon piazzamento per Davide Maffeis nono nella categoria M1. Anche per l’atleta seregnese l’appuntamento clou della stagione sono i mondiali master in Svizzera.