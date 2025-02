Impresa di Lucia Broggini: l’atleta di Vedano al Lambro (classe 2009) è salita sul podio in due successive gare di sci di fondo nazionali, entrambe in tecnica classica e sulla distanza dei 5 Km, valevoli per la Coppa Italia U16 (categoria allieve) disputate a Gressoney Saint Jean: nella prima ha vinto l’argento, nella seconda gara, ha festeggiato la sua prima, prestigiosa, vittoria di livello nazionale.

Sci di fondo: Lucia Broggini fa l’impresa, il ruolo di papà Pietro

Un grande merito per i risultati di Lucia (è tesserata al GS I Camosci Seregno) spetta a suo papà Pietro, maestro di sci ed allenatore che, oltre ad un oculato programma di allenamenti, ha preparato gli sci in maniera perfetta e con scelte fondamentali anche per la sciolina. I prossimi appuntamenti sono i Campionati Regionali previsti nei giorni 15 e 16 febbraio in Valmalenco, poi i Campionati Italiani di categoria dal 21 al 23 febbraio a Barrea (Aquila).

Sci di fondo: Lucia Broggini fa l’impresa, argento e oro in 24 ore

A Gressoney Saint Jean nella prima gara con partenze individuali, Lucia Broggini, accredita con l’ottavo punteggio FISI, ha ottenuto il secondo posto preceduta solamente di 7” e sei decimi dalla piemontese Giulia Ronchail (Nordico Pragelato). A distanza di 24 ore si è svolta la seconda gara di Coppa Italia mass-start. Galvanizzata dal secondo posto della prima prova è sempre stata nel gruppetto delle migliori con a fianco la bergamasca Ines Negroni, le piemontesi Giulia Ronchail, Lucia Delfino e l’emiliana Siria Benassi. Nell’ultima salita Delfino e Benassi perdevano alcuni secondi e nel finale anche Ronchail accusava la fatica. Nel rettilineo finale si presentavano le due atlete lombarde e Lucia Broggini aveva la meglio su Ines Negroni.