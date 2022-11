Pallavolo: Powervolley Milano, a Monza il big match con la Lube tricolore

Il mondo della pallavolo è davvero strano: mentre la Vero Volley ha iniziato il suo cammino di avvicinamento a Milano e sta lavorando per trovare spazi all’Allianz Cloud (il vecchio Palalido) per una o due partite di questa stagione, la Powervolley Milano sta per fare il percorso inverso.

Pallavolo: Powervolley Milano sfrattata dal padel all’Allianza Cloud

Curiosamente, infatti per colpa di un calendario sempre più congestionato a livello di eventi sportivi, la squadra milanese che milita nella Superlega sarà “sfrattata” per un giorno dal suo nuovo bellissimo palazzo che ai primi di dicembre ospiterà il Padel Tour.

Pallavolo: Powervolley Milano, a Monza il 5 dicembre

I ragazzi di coach Roberto Piazza saranno quindi costretti a giocare il big match con i campioni d’Italia della Cucine Lube Civitanova proprio all’Arena di Monza, che aprirà loro i battenti lunedì 5 dicembre alle ore 19.30.

Tra gli incontri della Vero Volley (intesa in questo caso come squadra maschile) e quelli del Monza Calcio (che già hanno portato il presidente del Consorzio Alessandra Marzari a prendere la decisione di avviare il tanto discusso percorso di trasferimento delle ragazze), è già stato difficile trovare questo buco nel calendario.