Pallavolo donne: Vero Volley di forza a Perugia, vittoria al tie-break

Un altro tie-break e quarta vittoria di fila, le ragazze del Vero Volley Milano di Marco Gaspari capaci di raddrizzare la trasferta di Perugia dopo due ore e mezza di gioco contro le padrone di casa davvero in ottima serata. La svolta nel quarto set, alla fine 25-23, 20-25, 25-22, 27-29, 10-15 i parziali in favore della squadra del Consorzio, che mette altri due punti preziosi in classifica e attende Macerata, sabato sera, all’Arena, per la quinta giornata di andata della stagione regolare.

Pallavolo donne: Vero Volley di forza a Perugia, le parole dell’Mvp Candi

“Quando si entra a gara in corso si cerca di portare energia nuova – ha commentato l’Mvp Sonia Candi – Eravamo in difficoltà, soprattutto a livello mentale, visto che le cose non ci venivano come sappiamo fare. Sono felice di come abbiamo reagito e come siamo uscite tutte insieme dai momenti difficili. Perugia ha fatto un’ottima prova, sia in difesa che in attacco. Per noi si era messa male, ma alla fine siamo riuscite a rialzarci, vincendo questa partita“.