Pallavolo: bis Vero Volley in Superlega, Piacenza ko

Secondo successo consecutivo per il Vero Volley di Superlega. Dopo Civitanova tricolore, i ragazzi di coach Eccheli hanno avuto la meglio su Piacenza in trasferta: 3-1 il finale con parziali di 25-23, 18-25, 26-24, 25-18). Tre punti preziosi dalla sfida tra due squadre che vogliono essere protagoniste della stagione.

Pallavolo: bis Vero Volley in Superlega, la partita

Il primo set è subito una battaglia, con Monza che, dopo essere stata sotto anche di 3 punti (10-7), accelera (12-15), tiene la testa avanti fino al 20 (contro 18), allunga ancora (18-22) prima di andare a chiudere al quarto set point: 23-25. Nel secondo parziale partono meglio i locali, 6-3, ma il Vero Volley mette la freccia e sorpassa sul 8-9. Piacenza fa segnare l’allungo decisivo appena prima del 20, salendo sul 22-17, quando per gli ospiti è troppo tardi per riuscire a recuperare. Alla prima palla per il set chiude subito: è 25-18. Monza reagisce in avvio di terzo set, portandosi in fretta fino a +3. Piacenza ribalta la situazione sul 13-12, ma Monza sale prima sul 13-15 e, poi, sul 15-19. I locali mettono a segno un parziale di 4-0 ed è 20-20, ma al terzo set point (i primi due sul 22-24), Grozer, Mvp del match, non lascia scampo alla difesa ed è 1-2 nel conto totale delle frazioni. Nel quarto parziale Monza è in controllo, e chiude la contesa (18-25) dopo aver spaccato l’equilibrio intorno al 10. Per il Vero Volley è la seconda vittoria consecutiva, la prima lontano dall’Arena di casa. Ma, soprattutto, è un successo convincente, che dice che la strada presa è quella giusta.

Pallavolo: bis Vero Volley in Superlega, “una prestazione di gruppo”

“È una vittoria speciale per me e devo ringraziare tutta la squadra, abbiamo giocato insieme – ha commentato George Grozer – Come contro Civitanova abbiamo offerto una prestazione di gruppo, dallo staff a tutti i giocatori e il team. E anche se Jan (Zimmermann) è arrivato da poco tempo a Monza e con noi, stiamo lavorando davvero bene per raggiungere risultati come questo”.

Pallavolo: bis Vero Volley in Superlega, il tabellino

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Vero Volley Monza 1-3

Parziali: 23-25, 25-18, 24-26, 18-25

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Recine 1, Gironi 1, Brizard 2, Lucarelli 16, Leal 19, Scanferla (L), Cester, Simon 13, Romanò 9, Caneschi 6. NE: Basic, Hoffer (L), Alonso, De Weijer. All. Bernardi.

Vero Volley Monza: Di Martino 2, Grozer 25, Maar 13, Galassi 6, Zimmermann, Davyskiba 19, Federici (L), Pirazzoli, Szwarc, Beretta, NE: Visic, Marttila, Pisoni (L) Magliano. All. Eccheli