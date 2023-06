Monza, la Coppa Giove dice 33: sedici squadre per il torneo Under 15 di basket

Tre campi per sedici squadre suddivise in quattro gironi. È tutto pronto per la trentatreesima edizione della Coppa Alberto Giove che da venerdì 16 a domenica 18 giugno si disputerà tra il palazzetto della Forti e Liberi in viale Cesare Battisti, il palazzetto Nei in via Enrico da Monza e il palazzetto di via Fante Villa di Villasanta. Come al solito, saranno impegnate formazioni under 15, la stessa categoria di cui faceva parte Alberto, cestista della Gerardiana prematuramente scomparso.

Monza, la Coppa Giove dice 33: sei formazioni dall’estero, l’Olimpia Milano timbra ancora il cartellino

Sei le formazioni provenienti dall’estero: i giovani polacchi del Kks Basket Poznan, l’Estonia National Team, i lituani del Tornado Km Kaunas (Campioni di Lituania in carica), il Kk Ilidza Bby di Sarajevo, i Next Hoops di Badalona e i montenegrini del Kk Pro Basket Tivat, che per la prima volta prendono parte alla competizione. C’è una squadra che non è mai mancata all’appuntamento con la Coppa Giove ed è la EA7 Olimpia Milano “che il più delle volte si è trovata a tifare da Monza per la propria squadra maggiore impegnata in contemporanea nella sfida per lo scudetto”, come succede anche quest’anno, chiosa Antongiulio Giove, presidente dell’associazione sportiva Monza International Basket, organizzatore della manifestazione nel nome del fratello.

Lo scorso anno i giovanissimi milanesi, forti del loro blasone, erano stati sconfitti in finale dai pari età della Visi Kartu Kaunas. Quest’anno è difficile fare pronostici.

“Il livello tecnico è sempre molto alto – sottolinea Giove – è importante che al torneo partecipino squadre giovanili di valore non solo per dare importanza alla manifestazione ma anche per fare onore alla bellezza della pallacanestro”.

Monza, la Coppa Giove dice 33: le squadre partecipanti

In campo scenderanno, infatti, i giovani cestisti dei vivai delle maggiori società cestistiche italiane quali Virtus Bologna, Pgc Cantu (Secondi classificati alle recenti Finali Nazionali), Stella Azzurra Roma, Varese Academy, squadra Campione d’Italia 2023. Presenti anche i campioncini dell’Aquila Basket Trento, Bluorobica Bergamo e i più vicini, ma non meno bravi, atleti di Apl Lissone (terza classificata nel Campionato Regionale di categoria sotto la guida sapiente di coach Francesco Iliano), Libertas Cernusco (vincitrice nel 2016 sul Real Madrid), Pall. Bernareggio 99.

Monza, la Coppa Giove dice 33: in campo da venerdì alle 10 per tre giorni

Il via al torneo sarà dato venerdì 16 alle 10 in simultanea sui tre campi di gioco. I primi a sfidarsi saranno Lissone e Poznam (alla Forti e Liberi); Cantù e Bologna (al Nei) e Trento e Bergamo a Villasanta. La finalissima si giocherà domenica alle 17.30 sul campo della Forti e Liberi. Alle 19.30 è prevista la cerimonia di premiazione.

Monza, la Coppa Giove dice 33: a fine mese la presentazione di alcune iniziative

Ma il basket, almeno a Monza, non intende andare in vacanza. “A fine mese, archiviata la Coppa – preannuncia Giove – presenteremo alcune iniziative per cercare di riportare in auge nella nostra città la pallacanestro”.