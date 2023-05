Giro d’Italia da Seregno, sosta ufficiale a Besana: tutto il programma

Non solo Seregno. Il Giro d’Italia, nella tappa brianzola, toccherà anche Besana in Brianza. Domenica 21 maggio la città sarà sosta ufficiale della Carovana del Giro d’Italia. Lo ha annunciato il sindaco, Emanuele Pozzoli, in una diretta pubblicata sui social per annunciare le iniziative programmate in città in occasione della giornata di sport e festa. Una manifestazione sportiva di respiro nazionale che Besana festeggerà con musica, balli, giocolieri e lancio dei gadget ufficiali. L’appuntamento è dalle ore 10 in piazza della chiesa, in attesa che la gara passi dal Viale Kennedy.

Giro d’Italia da Seregno, sosta ufficiale a Besana: le parole del sindaco Pozzoli

«Sarà una bella occasione per fare festa e per vivere insieme l’attesa del passaggio dei ciclisti. Ma per vivere al meglio questo momento c’è bisogno della collaborazione di tutti i cittadini – ha sottolineato il primo cittadino – Per il passaggio della gara il Viale Kennedy sarà chiuso due ore prima, dalle 10 circa. Una decisione che non dipende dal Comune. Pertanto non possiamo fornire pass per transitare o attraversale la via. Viale Kennedy sarà chiuso per tutti, tranne che per i mezzi di soccorso, senza eccezioni. Inoltre, per garantire che la sosta della Carovana del Giro d’Italia avvenga in sicurezza, il centro città sarà trasformato in un’enorme area pedonale, presenziata dalle forze dell’ordine, ma anche dalla Protezione civile e da tanti altri gruppi locali. Sarà un’area invalicabile per le auto, necessaria per festeggiare in sicurezza».

Giro d’Italia da Seregno, sosta ufficiale a Besana: esercito di volontari per l’accesso ai parcheggi

Insieme alle modifiche predisposte per la viabilità, ci sarà un esercito di volontari che garantirà l’accesso ai parcheggi nei pressi del centro.

«Saranno una trentina i volontari al lavoro nei diversi punti di accesso al centro città, riconoscibili da una pettorina gialla, a cui i cittadini si potranno rivolgere per avere indicazioni su dove poter parcheggiare. Per l’occasione adibiremo a parcheggi alcuni punti dove generalmente non è consentito lasciare la propria auto. Si potrà parcheggiare, per esempio, anche in via Dante, nel parcheggio di via Ferrario, che avrà a disposizione 80 posti e in via Corti. Invito caldamente i cittadini a rispettare e ad ascoltare le indicazioni dei volontari e a raggiungere per tempo il centro città», ha puntualizzato Pozzoli, per poi ricordare che il passaggio del Giro d’Italia avverrà in concomitanza con le comunioni programmate per la giornata in Basilica e a Calò.

Giro d’Italia da Seregno, sosta ufficiale a Besana: la concomitanza con le comunioni e l’organizzazione

Per questo, d’accordo con la Comunità pastorale, ai parenti e agli invitati dei comunicandi verrà riservata un’area di sosta all’interno dell’oratorio. «Essendo chiuso Viale Kennedy, consiglio vivamente ai parenti e amici dei ragazzi che riceveranno la comunione a Calò di raggiungere la frazione in anticipo, prima della 10. Con la collaborazione di tutti, domenica sarà una grande giornata di festa, con la possibilità di godersi il centro e la sosta ufficiale della Carovana in sicurezza, per poi attendere il passaggio del giro. Abbiamo previsto un’organizzazione imponente per garantire la godibilità della festa per tutti. Ma ribadisco, serve la collaborazione di tutti», ha concluso il primo cittadino.