Seregno, definiti i provvedimenti viabilistici che accompagneranno il Giro d’Italia

La partenza da Seregno della quindicesima tappa del Giro d’Italia di ciclismo, che domenica 21 maggio avrà come traguardo la città di Bergamo, richiederà qualche sacrificio alla popolazione, chiamata ad osservare le precauzioni indispensabili per fronteggiare l’arrivo sul territorio di circa 40mila persone, secondo alcune delle previsioni più ottimistiche. La carovana rosa muoverà poco prima di mezzogiorno da piazza Linate-8 ottobre 2001 e percorrerà le vie Bandiera, Palestro e Stefano da Seregno, la piazza Roma, il corso del popolo, la piazza Concordia, le vie Umberto I, Cristoforo Colombo, San Vitale, Stoppani e Parini, la piazza Prealpi e la via Briantina, prima di raggiungere Carate Brianza. Lungo il percorso, vigerà un divieto assoluto di sosta, con rimozione forzata delle vetture, dalla mezzanotte alle 15 di domenica 21 maggio. Inoltre, dalle 8 alle 15 sarà vietato il transito di ogni veicolo, compresi monopattini e biciclette. I provvedimenti saranno validi anche per i residenti nelle arterie indicate, che dovranno fare i conti con l’impossibilità di entrare ed uscire dai passi carrai.

Giro d’Italia: prevista una zona rosa attorno all’area del percorso

Il tracciato del percorso sul territorio di Seregno

In parallelo, saranno riservate ad Rcs ed all’organizzazione del Giro d’Italia alcune aree. Perciò, dalle 13 di sabato 20 maggio saranno in vigore un divieto di sosta e transito in piazza Linate-8 ottobre 2001 (dove sabato 20 il mercato chiuderà alle 12.30), piazza Perego e largo degli alpini, nonché un divieto di sosta in via fratelli Bandiera, in via Sciesa sul lato con i civici dispari, in via Dandolo, in viale dell’atleta e nel piazzale olimpico Boffi (con chiusura dalle 6 alle 14 di domenica 21). Dalla mezzanotte di domenica 21 maggio, inoltre, sono contemplati un divieto assoluto di sosta e transito nel parcheggio di via Bellini, un divieto di sosta in via Sciesa sul lato con i civici pari ed un divieto di sosta nelle vie San Martino, Palestrina, Grandi e Molteni. Dalle 8 di domenica 21 maggio, sarà poi istituita una zona rosa attorno all’area del percorso, in cui sarà permesso solo il traffico locale ed in uscita. La delimiteranno le vie Briantina, Carroccio, Circonvallazione e Cavour, il corso Matteotti, le vie Stefano da Seregno, Lazzaretto, Foscolo, Macallè, col di lana, allo stadio, Toselli, Milano e Mazzini, la piazza 25 aprile, le vie Giovanni XXIII, Magenta, Cristoforo Colombo, Luini, Sabatelli, Baracca, Sauro, Orcelletto, Lucca, Gioberti, Mercalli, Don Orione, Verdi, Montevecchia, delle Grigne, Valassina, Calamandrei, Alberto da Giussano e Corsica. Chi arriverà da fuori potrà parcheggiare nelle vie Ancora e Giovanni Colombo ed in viale Tiziano (usufruendo di una navetta gratuita di collegamento con via allo stadio), nonché in viale Piave, nelle vie Wagner, Marengo e Comina, in viale Edison, nelle vie Colzani, Milano, Toscanini, Strauss, Reggio (zona cimitero) e Oliveti (Ats Brianza), in largo Baden Powell, nelle vie Montorfano, Bruxelles, Copenaghen e Vico. In via Silvio Silva vi saranno parcheggi per i disabili con il contrassegno.