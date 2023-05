Seregno, anche il Banco Bpm in sella per l’appuntamento con il Giro d’Italia

Anche il Banco Bpm sale in sella, in vista della tappa Seregno-Bergamo del Giro d’Italia, in programma domenica 21 maggio. Due sono le iniziative previste, nell’ambito del “#fuorigiroseregno”, il cartellone di appuntamenti curato dall’amministrazione comunale e dalle realtà del territorio, per accompagnare la popolazione all’incontro con la corsa rosa. Da lunedì 15 maggio a venerdì 19 maggio, negli spazi della filiale di via Montello 1 a Seregno, potrà essere ammirata la mostra “Ghisallo in Banco Bpm”, una sorta di sede separata del celebre museo del ciclismo del Ghisallo, in cui saranno esposti tanti cimeli imperdibili per gli appassionati, dalle biciclette alle maglie storiche dei campioni del passato. Sarà possibile visitare liberamente la rassegna nei giorni indicati, tra le 8.20 e le 13.20 e tra le 14.30 e le 16.30.

Giro d’Italia: un incontro con Gianni Bugno

Inoltre, giovedì 18 maggio, alle 17.30, sempre nella filiale di via Montello 1, Gianni Bugno, indimenticato fuoriclasse monzese, si racconterà rispondendo alle domande del giornalista Gigi Baj, a circa tre decenni di distanza dai successi che più hanno caratterizzato la sua carriera sportiva, ovvero il primo posto al Giro d’Italia nel 1990 e la conquista del titolo iridato nel 1991 e nel 1992. L’ingresso in questo caso è ad invito.