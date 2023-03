F1, qualifiche del Gp del Bahrain: prima fila tutta Red Bull, terzo Lecrerc e quarto Sainz

La linea di partenza del Gran Premio del Bahrain vedrà una prima fila tutta Red Bull: pole di Max Verstappen nel pomeriggio di sabato 4 marzo di qualifiche del Mondiale 2023 di Formula 1. A partire al fianco dell’uscente Campione del Mondo, nella gara di domenica 5 marzo, il compagno di squadra Sergio Perez, con soli 138 millesimi di distacco. Dietro al team di Milton Keynes, una seconda fila tutta Rossa: terzo Leclerc con 154 millesimi di vantaggio sul compagno di squadra Sainz. Solo quinto il due volte campione del mondo Fernando Alonso “meteora” delle sessioni di Libere, che partirà davanti alle due Mercedes di Russel e Hamilton.

F1 Gp del Bahrain, la Ferrari in azione (foto Vegetti/ilCittadinoMb)

Q1: in testa la Rossa di Sainz, fuori Gasly e Magnussen

Alle ore 16 scatta il semaforo verde per la prima tranche di qualifiche, le prime monoposto a scendere in pista sono le due Alpha Tauri di Yuki Tsunoda e Nyck De Vries. La sessione viene interrotta dopo soli cinque minuti dal via: la Ferrari di Leclerc, lanciatasi in cerca del tempo, perde un pezzo di carbonio in pista. Dopo pochi minuti di bandiera rossa si ritorna a correre. In testa alla classifica provvisoria c’è la Ferrari di Carlos Sainz, seguita dalla Mercedes di George Russel e dalla Rossa del compagno di squadra Leclerc. Non passano il taglio, invece, il rookie Williams Logan Sargeant, che si dovrà accontentare della 16^ posizione conquistata sul filo di lana; il francese Alpine Pierre Gasly; Kevin Magnussen sulla sua Haas; e le due new entry in casa McLaren e Alpha Tauri, Oscar Piastri e Nyck De Vries, che partiranno domani, rispettivamente, dal 19° e dal 20° posto della griglia di partenza.

F1 Gp del Bahrain, la Aston Martin di Fernando Alonso (foto Vegetti/ilCittadinoMb)

Q2: Norris undicesimo fuori con le due Alfa, Leclerc il migliore

Tutte le monoposto scendono in pista dopo un semaforo verde passato inosservato per qualche minuto, soltanto la Williams di Alexander Albon resta nei box. Mentre i top team continuano a migliorare i propri tempi facendo segnare un fucsia dopo l’altro, e Lance Stroll manca la pesa dell’auto, il pilota Williams anglo-tailandese pagherà questa scelta a fine sessione, piazzandosi al 15° posto senza registrare alcun tempo, costretto ad abortire il suo unico giro lanciato. “Durante la qualifica abbiamo avuto dei danni all’ala anteriore, perdendo anche uno dei flap. Per questo motivo non siamo riusciti a completare neanche un giro nel Q2. – Fa sapere Albon – È frustrante come, guardando ai tempi del Q2, credo veramente avremmo potuto farcela a passare nel Q3”. Non passano alla sessione di qualifica successiva: la McLaren di Lando Norris, in undicesima posizione con +1.099 secondi di distacco dal primo tempo (fucsia) di Leclerc; le due Alfa Romeo di Valtteri Bottas e Guanyu Zhou; l’Alpha Tauri di Yuki Tsunoda e la Williams di Alex Albon.

Q3: sfida tra i tre top team, sorprendente Nico Hülkenberg (Haas)

L’ultima sessione di qualifica vede sfidarsi tre top team: Red Bull, Ferrari e Mecedes lottano per le prime posizioni. Lì con loro c’è Aston Martin, rivelazione di queste prime giornate di Campionato; l’Alpine di Esteban Ocon, e la Haas di un sorprendente Nico Hülkenberg, che torna, con il Gran Premio del Bahrain, a correre con un sedile in F1 dopo due anni. E’ tuttavia la RB19 di Max Verstappen a prendersi la prima Pole del Mondiale 2023, con un monopolio sulla posizione durato sin dai primi giri della sessione, e un Leclerc costantemente alle sue spalle. Con un 1:29.708, nuovo miglior tempo di giornata, segnato all’ultimo, Max conquista la sua ventunesima pole position di carriera, che arriva nel giorno del cinquantunesimo compleanno del papà (ed ex-pilota) Jos. Alle spalle dell’olandese ci sono il compagno di squadra Perez e le due Rosse di Maranello: due prime file che regaleranno sicuramente grosse emozioni allo spegnersi dei semafori del primo Gran Premio del Mondiale di F1 2023, previsto per le 16 (ora italiana) di domenica 5 marzo.