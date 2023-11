F1, Gp del Brasile: Sprint Race al solito Verstappen

Max Verstappen vince inesorabile la Sprint Race del Gran Premio di San Paolo in un caldo pomeriggio brasiliano dopo aver superato il poleman di giornata Lando Norris, giunto secondo sulla linea del traguardo, già alla partenza. Cento chilometri ricchi di azione terminano con l’ennesima vittoria dell’olandese, già laureato Campione del Mondo 2023 dalla gara veloce del Gran Premio del Qatar.

A completare il podio Norris, unico a sostenere il passo del Campione con un distacco di 4″3 secondi. e l’altra Red Bull di Sergio Perez ( a 13 secondi e mezzo). Quinta e ottava le Ferrari di Leclerc e Sainz, rispettivamente in partenza dalla settima e nona posizione. Inaspettatamente in pista anche l’Aston Martin di Fernando Alonso e l’Alpine di Esteban Ocon, coinvolte in un brutto incidente al termine del primo turno di qualifiche del pomeriggio.

F1, Gp del Brasile: Russell in partenza sorprende Norris

Dopo una partenza spettacolare di George Russell che supera Norris, bruciato in partenza da Verstappen, ed Hamilton che battaglia con il connazionale di McLaren per la terza posizione, le due monoposto del team di Brackley pagano sul lungo percorso l’aver spinto troppo le loro vetture con un notevole calo prestazionale. Mentre Norris si rimpossessa della seconda posizione, anche Perez recupera il terzo posto, facendo arretrare Russell alle sue spalle e precipitare Hamilton fino al settimo posto, alle spalle di Yuki Tsuonoda.

F1, Gp del Brasile: Alpha Tauri up, Ferrari down

Se per le due AlphaTauri la Sprint Race brasiliana si dimostra il secondo buon risultato di fila dopo il Messico, diversamente si può dire per le due Ferrari, che si dimostrano generalmente in affanno: Tsunoda alle spalle di Leclerc continua a lamentarsi via radio del fatto che il monegasco si muova troppo in frenata, mentre Sainz rischia di uscire dalla zona punti proprio all’ultima curva beffato da Daniel Ricciardo. Lo spagnolo e l’australiano, infatti arrivano appaiati in volata sul traguardo, ma sarà il pilota di Maranello ad avere la meglio.

F1, Gp del Brasile: domenica alle 18 la gara di Interlagos

Dopo la sprint race andata in scena alle 19.30 di sabato, ora italiana, il prossimo appuntamento sul circuito di Interlagos a San Paolo del Brasile è fissato per le 18 di domenica.